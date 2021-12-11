30288 إصابة و1171 حالة وفاة بكورونا في روسيا

الوكيل الإخباري-ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30288 إصابة، في حين تعافى 36446 شخصا، وتم تسجيل 1171 حالة وفاة.

اضافة اعلان



وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (3140) تليها مدينة طرسبورغ (2045) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1833).



ووفقا للأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم السبت، ارتفعت حصيلة الإصابات في روسيا التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء إلى 9 ملايين و986967 إصابة، وتعافى منها الآن 8 ملايين و709964 شخصا فيما توفي 288351 شخصا حتى الآن.



روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة