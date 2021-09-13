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الإثنين، 13-09-2021 07:18 ص

471 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا في مصر

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء الأحد تسجيل 471 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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وذكر خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أنه تعافى 651 مريضا من الإصابة.
وارتفع إجمالي المتعافين إلى 246 ألفا و726 حالة حتى مساء الأحد.


وأشار مجاهد إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر بلغ 292 ألفا و957 شخصا، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و871 حالة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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