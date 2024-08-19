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النمش... كل ما عليكِ معرفته عن طرق التخلّص منه

و
تعبيرية
الإثنين، 19-08-2024 02:59 م

الوكيل الإخباري-   بحسب المعايير الجمالية القديمة، يُعد النمش من عيوب البشرة. ولكن في الآونة الأخيرة انقلبت الموازين وأصبحت هذه التصبّغات البنّية من صيحات الموضة السائدة في عالم الجمال. وتعمد الكثيرات إلى إظهارها بلمسات المكياج والتباهي بها حتى في المناسبات الخاصة.

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ورغم أن النمش بات موضة في السنوات الأخيرة، تحاول غالبية الفتيات التخلص منه وإخفاءه لأنه في رأيهنّ يشوّه شكل بشرتهن. لذا ننصح كل مَن تبحث عن طريقة للتخلص من النمش بالتالي:
ورغم أن النمش بات موضة في السنوات الأخيرة، تحاول غالبية الفتيات التخلص منه وإخفاءه لأنه في رأيهنّ يشوّه شكل بشرتهن. لذا ننصح كل مَن تبحث عن طريقة للتخلص من النمش بالتالي:

-واقي الشمس: صحيح أن الواقي لا يعالج النمش الموجود فعلياً على البشرة، لكنه يحميها من ظهور المزيد من بقع النمش الداكنة بسبب تحفيز الشمس لإفراز الميلانين. لذا ينصح أطباء الجلد صاحبات البشرة الفاتحة بضرورة وضع واقي الشمس يومياً حتى في فصل الشتاء، واختياره بعامل حماية 30 درجة أو أكثر مع وضعه قبل التعرض للشمس بربع ساعة.

- سيروم تفتيح البشرة: يقترح أطباء الأمراض الجلدية تجربة سيروم تفتيح البشرة على بقع النمش لتنظيم إفراز صبغة الميلانين وتجديد خلايا البشرة في الوقت نفسه. وبذلك يُنتج الجلد خلايا جديدة لا تحتوي على صبغة زيادة من الميلانين، فيبهُت لون النمش.

- الأمصال الغنية بمضادات الأكسدة: يُنصح باستخدام هذه الأمصال وتحديداً الفيتامين C الذي يساعد على التحكّم في عملية إنتاج مادة الميلانين المسبّبة لظهور البقع الداكنة على البشرة. ابحثي عن المستحضرات التي تحتوي على مادتَي L-ascorbic acid أو tetrahexyldecyl حتى تتأكدي من فعالية المستحضَر. وزّعي المصل على بشرة نظيفة قبل وضع الكريم المرطّب.

وإلى جانب هذه الطرق الطبيعية، هناك بعض الحلول الطبية في العيادات المختصة التي تلجأ إليها السيدات، ومنها جلسات الليزر وتقشير البشرة الكريستالي، وبمواد كيماوية عبر تركيزات مختلفة حسب نوع البشرة وعُمق التصبّغات، إلى جانب حقن الميزوثيرابي.

 

 

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