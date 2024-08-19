النمش... كل ما عليكِ معرفته عن طرق التخلّص منه

الوكيل الإخباري- بحسب المعايير الجمالية القديمة، يُعد النمش من عيوب البشرة. ولكن في الآونة الأخيرة انقلبت الموازين وأصبحت هذه التصبّغات البنّية من صيحات الموضة السائدة في عالم الجمال. وتعمد الكثيرات إلى إظهارها بلمسات المكياج والتباهي بها حتى في المناسبات الخاصة.

اضافة اعلان