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خبراء تجميل: ماسكات طبيعية فعالة لتنقية البشرة وتعزيز نضارتها

تالاتتلا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 10-06-2025 10:15 م

الوكيل الإخباري-   أكد خبراء تجميل أن استخدام الماسكات الطبيعية بات خيارًا شائعًا وفعّالًا لتنقية البشرة وتحسين مظهرها دون الحاجة إلى منتجات كيميائية قاسية، مشيرين إلى أن المكونات الطبيعية تساعد في تنظيف المسام، والتقليل من الشوائب، وتعزيز إشراقة الوجه.

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ومن بين الماسكات الموصى بها:
ماسك الطين الأخضر: يُستخدم لتنقية البشرة الدهنية، حيث يساعد على امتصاص الزيوت الزائدة وتنظيف المسام بعمق.
ماسك العسل والليمون: يعمل على تفتيح البشرة وقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.
ماسك الزبادي والشوفان: يُرطّب البشرة ويقشرها بلطف، مما يعزز نعومتها ونقائها.
ماسك الفحم النشط: يُعرف بقدرته على سحب السموم وتنقية البشرة من الملوثات البيئية.
وينصح الخبراء بتطبيق هذه الماسكات مرة إلى مرتين أسبوعيًا حسب نوع البشرة، مع أهمية تجربة الماسك على جزء صغير من الجلد أولًا لتجنب التحسس.

 
gnews

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