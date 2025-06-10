خبراء تجميل: ماسكات طبيعية فعالة لتنقية البشرة وتعزيز نضارتها

الوكيل الإخباري- أكد خبراء تجميل أن استخدام الماسكات الطبيعية بات خيارًا شائعًا وفعّالًا لتنقية البشرة وتحسين مظهرها دون الحاجة إلى منتجات كيميائية قاسية، مشيرين إلى أن المكونات الطبيعية تساعد في تنظيف المسام، والتقليل من الشوائب، وتعزيز إشراقة الوجه.

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