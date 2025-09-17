روتين العناية بالبشرة بعد الصيف: خطوات لاستعادة النضارة

1. الترطيب العميق
أشعة الشمس تسلب البشرة رطوبتها الطبيعية.
استخدمي مرطّبات تحتوي على حمض الهيالورونيك أو الببتيدات.
جربي الماسكات الليلية مثل Laneige Water Sleeping Mask لترطيب مكثف أثناء النوم.
2. علاج التصبّغات
مكونات مثل فيتامين C والنياسيناميد تساعد على توحيد لون البشرة وتفتيح البقع.
استخدمي سيرومات مثل C.E.O. Serum من Sunday Riley صباحًا مع واقي شمسي.
3. التقشير اللطيف
تخلّصي من الخلايا الميتة بأحماض AHA وBHA لتحسين ملمس البشرة.
منتج مثل SkinMedica AHA/BHA Cleanser يجمع بين التقشير والتنظيف بلطف.
4. تعزيز ترميم البشرة
استخدمي سيرومات غنية بالهيالورونيك أسيد والببتيدات لترميم البشرة وتحسين مرونتها.
جربي كبسولات Elizabeth Arden Hyaluronic + Peptides Ceramide لترطيب عميق وتجديد الخلايا.
