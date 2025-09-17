هل تفقد مستحضرات العناية تأثيرها على البشرة مع مرور الوقت؟

الوكيل الإخباري- يلاحظ كثيرون أن بشرتهم لم تعد تتجاوب مع مستحضرات العناية كما في السابق، وهو ما يؤكده خبراء الجلد: البشرة قد تعتاد فعلاً على الروتين التجميلي بمرور الوقت، ما يجعل نتائجه أقل فعالية.

اضافة اعلان



ووفقًا لتقارير طبية، يعود ذلك إلى أن البشرة كعضو حي تتكيّف مع المكونات النشطة في المستحضرات، ما يُقلل من تأثيرها تدريجيًا، خاصة في حالات الإجهاد، التقدم في العمر، التغيرات الهرمونية، أو النظام الغذائي غير المتوازن.



عوامل أخرى تؤثر على فعالية المنتجات:

الترتيب الخاطئ لاستخدام المستحضرات (مثل وضع الكريم قبل المصل).

استخدام مكونات معينة لفترة طويلة مثل الريتينويدات، فيتامين C، والمقشرات، مما يقلل تفاعل البشرة معها.

مقاومة البكتيريا لبعض المنتجات المخصصة لعلاج حب الشباب.



ماذا تفعل عند تراجع فعالية الروتين التجميلي؟

استخدام المستحضرات بشكل متقطع (مثلاً: يوم للريتينويد، وآخر للتقشير).

تبديل نوع المنتج (مثل استخدام مصل بدلًا من كريم).

تحديث روتين العناية بالكامل بحسب تغير احتياجات البشرة.



ويُنصح دائمًا بمراجعة طبيب الجلد أو خبيرة العناية للحصول على خطة تناسب طبيعة البشرة المتغيرة.