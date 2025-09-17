بعد الصيف.. 3 أقنعة مغذية لإحياء الشعر الجاف والباهت

الوكيل الإخباري- بعد صيف طويل من التعرض للشمس والمياه، يفقد الشعر حيويته ويصبح أكثر جفافًا وتلفًا. ومع اقتراب الخريف، تبرز الحاجة لاستخدام أقنعة مغذية تعيد الترطيب واللمعان، وتُصلح الضرر لاستعادة صحة الشعر.





Oribe Gold Lust Masque

💧 ترطيب عميق وحماية متقدمة

مزيج الكولاجين النباتي + الكافيين + البيوتين

يقوي الشعر، يحسن المرونة، ويمنع التلف البيئي



Kerasilk Smoothing Mask

✨ نعومة حريرية وتقليل التجعد

غني بزيت الشيا والحرير الحيوي

يغذي الشعر ويجعله أسهل في التصفيف بدون الحاجة لمثبت



Virtue Restorative Mask

💎 إصلاح فوري ولمعان للمناسبات

بتقنية Alpha Keratin 60ku

يعيد تأهيل الشعر التالف ويمنحه إشراقة صحية