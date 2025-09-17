بعد الصيف.. 3 أقنعة مغذية لإحياء الشعر الجاف والباهت

💧 ترطيب عميق وحماية متقدمة
مزيج الكولاجين النباتي + الكافيين + البيوتين
يقوي الشعر، يحسن المرونة، ويمنع التلف البيئي
Kerasilk Smoothing Mask
✨ نعومة حريرية وتقليل التجعد
غني بزيت الشيا والحرير الحيوي
يغذي الشعر ويجعله أسهل في التصفيف بدون الحاجة لمثبت
Virtue Restorative Mask
💎 إصلاح فوري ولمعان للمناسبات
بتقنية Alpha Keratin 60ku
يعيد تأهيل الشعر التالف ويمنحه إشراقة صحية
