هل العطر هدية مثالية؟ إليكِ كيف تختارين الأنسب رغم اختلاف الأذواق

الخميس، 04-09-2025 03:11 م

الوكيل الإخباري-   العطر يُعتبر من الهدايا الفاخرة التي تعبّر عن الذوق والمشاعر، ويمنح تجرِبة حسّية تتجاوز كونه مجرد رائحة. لكنه رغم ذلك، لا يناسب الجميع، بسبب اختلاف تفضيلات الروائح وتأثيرها على كل شخص.

لماذا يُعد العطر هدية مميزة؟
يرتبط بالذكريات: يمكن لرائحة واحدة أن تُعيد الشخص إلى لحظة خاصة أو شخص معين.
يناسب كل الميزانيات: من معطرات الجسم البسيطة إلى العطور الفاخرة.
هدية شخصية: عندما يتم اختيارها بعناية، تعكس فهماً عميقاً لذوق الشخص الآخر.


لكن.. لماذا اختيار العطر صعب؟
اختلاف الأذواق والعوامل مثل الشخصية، نوع البشرة، والمناخ تؤثر في تفاعل العطر. ما يعجب شخصًا، قد لا يُناسب آخر إطلاقًا.


نصائح لاختيار العطر المناسب كهدية:
اعرفي تفضيلاته: هل يميل للروائح الزهرية؟ أم الخشبية؟ راقبي خياراته في العطور أو حتى الشموع ومعطرات الجو.
فكّري في شخصيته: الجريء قد يُفضل الروائح القوية مثل العنبر والجلد، بينما الشخص الهادئ قد يميل للعطور الزهرية الناعمة.
اختاري حسب الموسم: الروائح الخفيفة للصيف والمنعشة، والدافئة أو الثقيلة لفصل الشتاء.
ركزي على المناسبة: الرومانسية للعطور الزهرية، والعملية للروائح الحمضية أو الخشبية.
أضيفي لمسة خاصة: مثل نقش اسمه أو رسالة قصيرة على الزجاجة.


الخلاصة:
العطر هدية رائعة لكنها تحتاج إلى تفكير. إذا عرفتِ ذوق الشخص وظروفه، فقد تكون من أرقى الهدايا التي تُهديه شعورًا لا يُنسى، لا مجرد منتج.

 

