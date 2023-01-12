استخدامات مذهلة لـ«ماء الورد» في علاجات البشرة.. تعرفي عليها

الوكيل الاخباري - يُعتبر ماء الورد أحد مكونات العناية بالبشرة التي لا تحظى بالتقدير المطلوب، لكنَّه يحلُّ جميع مشاكل البشرة، ويُعتبر أحد أهم المكونات متعددة الاستخدامات منذ قرون في العناية بالبشرة والطهي.



ويُمكن استخدام ماء الورد في علاجات وتجميل البشرة على النحو التالي:



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تونر قابض للمسام



يُعتبر الاستخدام الأشهر لماء الورد كتونر؛ لأنّه يحتوي على خصائص علاجية تُساعد على علاج التهاب الجلد، وتعمل كقابض للمسام.



وعند استخدامه بشكلٍ متكرر من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل حَبّ الشباب، يخلصهم من هذه المشكلة، ويُساعد البشرة على استعادة توهّجها الطبيعي.



مزيل مكياج



يعمل ماء الورد على إزالة الأوساخ والشوائب من الوجه، ويستخرج كل المواد اللزجة من البشرة، ويُعتبر مناسباً لجميع أنواع البشرة، ولا يُسبب تهيُّجاً لها.



تهدِئة الالتهابات



عند خلط ماء الورد بالخل، فهو يقوم بموازنة درجة الحموضة في البشرة، مما يُساعد على تهدِئة الالتهاب وحلّ مشاكل البشرة، ولا يُفيد هذا المزيج البشرة فحسب، بل يُمكن استخدامه أيضاً للعناية بالشعر، حيث يجعل الشعر خالياً من التجعد.





ترطيب البشرة



يُعتبر ماء الورد مرطباً ممتازاً للبشرة، ويجعل بشرتكِ ذي رائحة منعشة، كما يحتوي على خصائص تُحافظ على رطوبة بشرتكِ من دون أن تجعلها دهنية؛ لذلك فهو من الخيارات المُفضَّلة لأصحاب البشرة الدهنية والمختلطة.



التخلص من الهالات السوداء والإجهاد



يُمكن تحويل ماء الورد إلى مكعبات ثلج تُساعد في إزالة انتفاخ منطقة تحت العينين، وعلاج الإجهاد، وقلة النوم، والهالات السوداء، إذ يُمكن خلط القليل من عصير الخيار مع ماء الورد وتحويله لمكعبات ثلج.



خليط مناسب



يمكنكِ ببساطة إضافة ماء الورد إلى المرطب اليومي الخاص بكِ وخلطه جيداً. سيعمل هذا الخليط بشكلٍ أفضل عند وضعه على وجه نظيف حديثاً، ومع الاستخدام المنتظم، يمكنكِ ملاحظة اختلاف كبير في ملمس بشرتكِ، استخدميه مرتين يومياً كمرطب.





ويُمكن استخدام ماء الورد للأطفال والرُّضع؛ لأنه لا يحتوي على خصائص ضارة، كما يساعد الأطفال على النوم بشكلٍ أفضل، كما أنه يُضاف إلى زيوت الأطفال كمكوِّن رئيسي.

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