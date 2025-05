أفضل أنواع بلسم تنظيف البشرة لإزالة المكياج بسهولة

الوكيل الإخباري- يُعد بلسم التنظيف من أكثر المنتجات العملية التي انتشرت مؤخرًا بفضل سهولة استخدامها وفاعليتها في إزالة المكياج وتنظيف البشرة بلطف. يتميز هذا البلسم بقوام كريمي يتحول إلى زيت عند الاستخدام، مما يساعد على إزالة المكياج والشوائب بشكل فعال دون التأثير على صحة البشرة.

فوائد بلسم تنظيف البشرة:

تنظيف عميق: يُستخدم كخطوة أولى في روتين التنظيف المزدوج، يتبعه منظف مائي، مما يضمن تنظيفًا شاملاً للبشرة.

مناسب للبشرة الحساسة والجافة: يتميز بقدرته على تنظيف البشرة بلطف دون تجريدها من زيوتها الطبيعية أو التسبب في تهيّج.

ترطيب وتهدئة: يحتوي على زيوت طبيعية ومستخلصات نباتية تساعد على تهدئة البشرة ومنحها ترطيبًا عميقًا.