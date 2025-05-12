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أفضل أنواع بلسم تنظيف البشرة لإزالة المكياج بسهولة

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تعبيرية
 
الإثنين، 12-05-2025 03:13 م

الوكيل الإخباري-   يُعد بلسم التنظيف من أكثر المنتجات العملية التي انتشرت مؤخرًا بفضل سهولة استخدامها وفاعليتها في إزالة المكياج وتنظيف البشرة بلطف. يتميز هذا البلسم بقوام كريمي يتحول إلى زيت عند الاستخدام، مما يساعد على إزالة المكياج والشوائب بشكل فعال دون التأثير على صحة البشرة.

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فوائد بلسم تنظيف البشرة:
تنظيف عميق: يُستخدم كخطوة أولى في روتين التنظيف المزدوج، يتبعه منظف مائي، مما يضمن تنظيفًا شاملاً للبشرة.
مناسب للبشرة الحساسة والجافة: يتميز بقدرته على تنظيف البشرة بلطف دون تجريدها من زيوتها الطبيعية أو التسبب في تهيّج.
ترطيب وتهدئة: يحتوي على زيوت طبيعية ومستخلصات نباتية تساعد على تهدئة البشرة ومنحها ترطيبًا عميقًا.


أفضل أنواع بلسم تنظيف البشرة:
Pro-Collagen Black Cherry Elemis
تركيبته الفاخرة تحتوي على شمع الورد وزيت زهرة النجمة، مما يساعد على ترطيب البشرة وتقويتها.
يزيل المكياج بلطف، بما في ذلك المكياج المقاوم للماء، مع تعزيز الترطيب دون تجريد البشرة من رطوبتها.
يحتوي على لمسة من رائحة الكرز الناضج والفانيليا، مما يضفي طابعًا منعشًا.
Take The Day Off™ Cleansing Balm Clinique
قوامه الغني يتحول إلى زيت يذيب المكياج والواقي الشمسي بلطف دون تجفيف البشرة.
يحتوي على زيت بذور العصفر الذي يساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من العوامل البيئية.
SEPHORA COLLECTION Cleansing Balm
يحتوي على 99% من المكونات الطبيعية.
يزيل المكياج بلطف ويوازن البشرة بفضل تركيبته النباتية الخالية من العطور.
مناسب لجميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الحساسة.
IT Cosmetics Bye Bye Makeup™ 3-in-1 Makeup Melting Balm
يجمع بين مزيل المكياج، المنظف المعزز للإشراق، والقناع المرطب.
يحتوي على فيتامين C وزيت ثمر الورد لتعزيز الترطيب والتغذية.
خالٍ من الكحول ولا يسبب انسداد المسام، مما يجعله مثاليًا للبشرة الحساسة.
Indeed Labs Watermelon Melting Balm
يتحول إلى رغوة ناعمة عند ملامسة الماء، مما يمنحك تنظيفًا عميقًا وترطيبًا فوريًا.
يزيل المكياج والشوائب بلطف دون تجفيف البشرة ويحميها من العوامل البيئية.
مناسب لجميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة المعرضة للشوائب.

 

 

 
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