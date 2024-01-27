خبيرة: أخطاء مكياج شائعة قد تزيد من شيخوخة وجهك

الوكيل الإخباري - في حين أن كل امرأة لديها أسلوبها الخاص في وضع المكياج، إلا أن هنالك أخطاءً شائعة قد تقع فيها بعض النساء أثناء تطبيق المكياج.



كشفت فنانة المكياج سافرون هيوز، من شركة “فلوس آي لاشز”، عن بعض الأخطاء الشائعة التي يجب أن تتجنبها المرأة أثناء وضع المكياج، لتبدو أكثر شباباً.

فيما يلي أهم هذه الأخطاء :

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استخدام كريم الأساس السميك

بحسب سافرون، فإن وضع كريم أساس ثقيل وسميك، يمكنه تسليط الضوء على التجاعيد والخطوط الدقيقة عندما يستقر فيها.

وأوصت الخبيرة، النساء اللواتي يعانين من الخطوط الدقيقة باستخدام المنتجات التي تعتمد على الأمصال، لأنها لا تتكتل بنفس طريقة السائل أو الكريم.



تجاهل كريم الأساس

نوهت سافرون إلى أن كريم الأساس هو خطوة لا يجب تخطيها في روتين المكياج، لأنها يمكن أن تضيف دفعة من الترطيب الضرورية للبشرة.

وأوضحت أن كريم الأساس المصنوع من السيليكون يمكن أن يفعل العجائب لملء المناطق شديدة النسيج، مثل زاوية العينين أو في خطوط الابتسام.



مكياج العيون الثقيل

وتنصح سافرون بتجنب مكياج العيون الثقيل، لأن الألوان الداكنة تؤدي إلى انكماش العينين، وتخلق ظلالاً داكنة حولها، مما يعطي مظهراً وهمياً بالتعب.

وبدلاً من ذلك تنصح، فنانة المكياج، باختيار محدد عيون فاتح لجعل العينين أكثر بروزاً.



جل محدد العيون

وفيما يخص محدد العيون، تنصح سافرون، باستخدام منتجات أقلام الرصاص، بدلاً من الجل، لأنها تخلق مظهراً دخانياً رقيقاً.

أما بالنسبة للحواجب، توصي سافرون بالحواجب الأكثر امتلاءً، واستخدام الفرشاة بلطف لتشكيل الحاجبين بشكل طبيعي.

بهذه الطريقة، سيساعد شكل الحواجب على رفع الوجه وإظهاره بمظهر أكثر شباباً.



استخدام الألوان الداكنة على الشفاه

تنصح سافرون باستخدام أحمر شفاه مرطب، بدلاً من الألوان الداكنة ذات التركيبات غير اللامعة التي تسلط الضوء على التجاعيد، وإضافة لمسة من ملمع الشفاه لإكمال المظهر.



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