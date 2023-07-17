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الإثنين، 17-07-2023 03:24 م

عادات صحية تجدد البشرة.. وتحافظ على شبابها

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الوكيل الاخباري - الشيخوخة عملية طبيعية لا يمكن تجنبها، لكن اتباع نمط حياة معين، وبعض النصائح البسيطة، يمكن أن تساعدك على البقاء بصحة جيدة وسعادة وشباب مع تقدمك في العمر.

الماء سر الحياة:
اشربي الكثير من الماء، للحفاظ على بشرتك رطبة ونضرة.

النوم مفتاح الهناء:
احصلي على قسط كافٍ من النوم للسماح لجسمك بالتعافي والتجدد، بين عشية وضحاها.

ابتعدي عن الشمس:
احمِي بشرتك من أشعة الشمس الضارة، باستخدام واقي الشمس والقبعات والملابس.

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منتجات تجميلية:
استخدمي منتجات مقاومة الشيخوخة، التي تحتوي على مكونات، مثل: الريتينول، وفيتامين (سي)، وحمض الهيالورونيك.

لا للعادات الضارة:
تجنبي التدخين، لمنع الشيخوخة المبكرة.

نظام صحي:
اتباع نظام غذائي صحي، غني بمضادات الأكسدة، والعناصر الغذائية الأساسية.

الرياضة:
ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين الدورة الدموية، والحفاظ على وزن صحي.

العناية بالأسنان:
اعتني بأسنانك ولثتك، لمنع مشاكل صحة الفم، التي قد تؤدي إلى شيخوخة مظهرك.

لا للتوتر:
تحكم في التوتر، من خلال تقنيات الاسترخاء، مثل: اليوغا أو التأمل أو التنفس العميق.

روتين البشرة:
مارسي عادات جيدة للعناية بالبشرة، مثل: التنظيف، والترطيب، والتقشير بانتظام.

احذري استخدام الماء الساخن:
تجنبي استخدام الماء الساخن على بشرتك، حيث يمكن أن يجردها من الزيوت الطبيعية، ويسبب الجفاف والتجاعيد.

التدليك سيفيدك:
احصلي على علاجات للوجه أو التدليك بانتظام، لتحسين الدورة الدموية، وتعزيز صحة الجلد.

نظام غذائي مائي:
حافظي على رطوبتك عن طريق شرب الكثير من الماء، وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل: الفواكه، والخضروات.

ابتعدي عن الكيماويات:
تجنبي استخدام المواد الكيميائية القاسية، أو المنتجات التي يمكن أن تهيج بشرتك، وتسبب الالتهاب.

الترطيب:
بينما يساعد الماء بشرتك على البقاء رطبة من الداخل إلى الخارج، يمكنك أيضًا مساعدتها عن طريق التأكد من أنك تستخدمين النوع المناسب من المرطب باستمرار.

فحوص دورية:
قومي بعمل فحوص منتظمة مع طبيبك، للبقاء على اطلاع بأي مخاوف صحية، قد تؤثر على مظهرك.


بينما نناقش طرق منع الشيخوخة بإسهاب، يحتاج المرء إلى فهم أن الجمال الحقيقي أمر شخصي، ويمكن أن يعني أشياء مختلفة لأناس مختلفين.

 

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