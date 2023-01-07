كيف تحمين بشرتكِ أثناء ممارسة الرياضة في الشتاء ؟

الوكيل الاخباري - التمرين خلال فصل الشتاء يحتاج قوة إرادة وشجاعة، لكنه يساعدكِ في الحفاظ على وزن صحي وتعزيز الصحة العامة، بينما له تأثير على بشرتكِ أيضاً، الجلد المتعرق والمتهيج أثناء ممارسة الرياضة عرضة للاحمرار أو مشاكل أخرى، لذلك يجب أن تعملي بجهد أكبر لضمان صحة بشرتكِ.



كيف تحمي بشرتك أثناء ممارسة الرياضة في الشتاء؟



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عادة يشكو الناس من جفاف الجلد طوال فصل الشتاء، لذلك يجب على الذين يمارسون نشاطاً بدنياً في كثير من الأحيان إيلاء اهتمام أكبر لصحة بشرتهم.



1. الحفاظ على رطوبتكِ



الشتاء هو الوقت الذي ينسى فيه الناس شرب كميات وفيرة من الماء، لكن تذكري أنكِ تتعرقين كثيراً في الجيم أو أثناء الركض، مما يعني أنك بحاجة إلى شرب المزيد من الماء، ليمنحكِ الترطيب المناسب توهجاً لبشرتكِ.

2. التطهير



بعد يوم شاق في العمل أو صالة الألعاب الرياضية، لا تنسي أبداً إزالة الأوساخ الموجودة بعمق في بشرتكِ، أيضا نظفي وجهكِ في الليل قبل النوم، واستخدمي المنظفات العلاجية.



3. واقي الشمس الجيد



إذا كان نظام اللياقة البدنية الخاص بك يتضمن تمارين خارجية مثل الجري، يمكن للواقي من الشمس أن يساعد بشرتكِ بعدة طرق٬ فهو ضروري لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، لأن ضرر هذه الأشعة يمكن أن يحدث حتى في الأيام الملبدة بالغيوم.



4. لا تنسي المرطب



يسبب التعرق الجفاف الداخلي والخارجي، لهذا السبب تحتاجي إلى ترطيب بشرتكِ، لذلك ضعي مرطباً متبوعاً بواقي من الشمس



5. خذي يوم عطلة للتدليك



بناء العضلات أمر حيوي مثل الحفاظ على بشرة جيدة، لذلك ضعي جدولاً للتدليك الأسبوعي أو كل أسبوعين والذي يمكن أن يساعد في تهدئة عضلاتك المتوترة وترطيب بشرتكِ الجافة

6. منتجات العناية بالبشرة والكريمات



يشتكي العديد من الأشخاص من وجود بشرة غير متساوية أو حكة بعد إفراز العرق أو التعرض لأشعة الشمس، لذلك يوصى بشدة باستخدام منتجات العناية بالبشرة العلاجية أو غير المعطرة.



7. زيادة تناول أوميغا 3



على الرغم من أن الأشخاص الذين يتبعون روتيناً للياقة البدنية بانتظام يهتمون بشكل متساوٍ بنظامهم الغذائي أيضاً، فإن زيادة تناول أوميغا 3 سيساعد في الحفاظ على مرونة بشرتهم، علاوة على ذلك فهو ينظم إنتاج الزيت ويقلل من فرص ظهور البثور بسبب العرق.

8. الاحتفاظ بمناشف نظيفة



احتفظي دائماً بمنشفتين في متناول اليد عند التمرين في صالة الألعاب الرياضية أو في الملعب، استخدمي أحدهما لمسح العرق والآخر لتجفيف وجهك بعد الغسيل، لا تجمعي بين الاثنين أبداً، لأن القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى التهاب الجلد.



9. تجنبي لمس وجهكِ



يعد لمس وجهكِ أثناء التعرق أمراً طبيعياً، لكن امتنعي عن القيام بذلك عند ممارسة الرياضة، لأنها تعرض بشرتكِ للأوساخ والبكتيريا أكثر.





10. الاستحمام



بعد التمرين، استحمي بمجرد أن يبرد جسمكِ، قد يؤدي تأخير ذلك إلى بقاء خليط العرق والأوساخ على بشرتكِ لفترة أطول من الوقت، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالطفح الجلدي وحب الشباب.

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