ما هي فوائد الليمون مع الماء للبشرة والرشاقة؟

الوكيل الاخباري - تناول الليمون مع الماء يساهم في منح جسمكِ فوائد عدّة على الجمال والرشاقة. يمكنكِ تحضيره من خلال زيادة شرائح الليمون أو إضافة عصير الليمون إلى المياه. يساعد شراب الليمون والماء على تجديد خلايا البشرة وعلاج حب الشباب، كما أنه يساعد على تقوية الاظافر ويحمل فوائد عديدة للرشاقة. للمزيد من التفاصيل عن فوائد الليمون مع الماء تابعي قراءة السطور التالية.



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1- فوائد الليمون مع الماء للبشرة







يحتوي الليمون على الفيتامين c المسؤول عن تنشيط عملية تجدد الخلايا، والعناصر المضادة للأكسدة المفيدة للإشراق.



يتمتّع الليمون بقدرته على تنظيف البشرة وتقشيرها.



يساهم الليمون مع الماء في تفتيح الوجه وإزالة البقع والتصبّغات.



يعالج شرب الماء مع الليمون حب الشباب ويقلل من ظهور الندبات والبقع لاحتوائه على حمض الأسكوربيك، الفيتامينات والخصائص المضادة للجراثيم التي تحارب البكتيريا.



2- فوائد الليمون مع الماء للرشاقة



يساهم بتخفيف وطرد السموم في الجهاز الهضمي وتنظيف الخلايا والانسجة، وتخفيف عسر الهضم والانتفاخات.



يساعد شرب الليمون مع الماء في مقاومة الرغبة في الجوع، تعزيز عملية التمثيل الغذائي واعطاء الشعور بالشبع.



تناول كوب من عصير الليمون مع الماء بشكل يومي وبالطبع أن يكون خالياً من السكر يساعد في حرق الدهون.



يساعد شرب الليمون مع الماء على الإسراع بعملية حرق الدهون وتخليص الجسم منها.



فوائد شرب الليمون مع الماء بحسب التوقيت



1- فوائد شرب الماء مع الليمون في الصباح



عادةً ينصح بشرب الماء والليمون الدافئ في الصباح قبل تناول أي شيء آخر وذلك لعدة أسباب، إليكِ أبرزها:



شرب الليمون والماء في الصباح يساعد على تعويض الجسم بالماء الذي لم يستطع الحصول عليه أثناء فترة النوم.



واحد من اهم الاسباب المعروفة لشرب ماء الليمون في الصباح هو تأثيره على فقدان الوزن بسهولة وذلك لانه يحفز الجهاز الهضمي كما انه يعمل على تعزيز عملية الايض وبالتالي يفقد الانسان وزنه بطريق اسرع.



يساعد على إبقاء الجسم نشطاً وصحياً ويحارب السرطان أيضاً! بالإضافة إلى أنه يمكن أن يعزز قوة عقلك ويقلل الالتهاب.



شرب الماء والليمون في الصباح ينعش الفم ولكن يُنصح بشرب الماء بالليمون قبل غسل الاسنان صباحاً بالمعجون لأن طعمه لن يكون مقبولاً بعد معجون الاسنان.



2- فوائد شرب الماء مع الليمون قبل النوم



يمكن أن يكون كوب من ماء الليمون الدافئ جزءً من روتينك الليلي وذلك لعدة أسباب، إليكِ أبرزها:



يعتبر شرب الليمون والماء عامل قوي في إزالة السموم القوية من الجسم، وبالتالي يمكن أن يساعدك على التخلص من السموم أثناء النوم.



شرب كوب من ماء الليمون يمكن أن يساعد أيضاً أولئك الذين يعانون من الإمساك.



يعتبر علاج ممتاز خلال موسم البرد والإنفلونزا، وخاصةً إذا كنت تعانين من التهاب الحلق وذلك بفضل الفيتامين C ذي المستويات المرتفعة في الليمون.



فقدان الوزن أيضاً يحدث في شرب الماء بالليمون ليلاً ولكن بطريقة اخرى وهي عن طريق تنظيف الامعاء حيث يتم تخزين العديد من السموم في الدهون.



اضرار الافراط في شرب الليمون مع الماء



تناول مشروب الليمون مع الماء بشكلٍ مفرط يؤدي إلى احتكاك الليمون مباشرةً مع الأسنان مما قد يؤدي الى ضعف المينا المغلفة للأسنان وبالتالي تآكلها وتسوّسها، كما ظهور تقرّحات في الفم بسبب المادة الحامضة التي يحويها.



يسبّب شرب الماء مع الليمون في ارتجاع الحامض إلى المعدة، لذلك ينصح من يعاني من قرحة في المعدة التخفيف من شرب الماء والليمون.



تواجد كمية كبيرة من فيتامين C وهو من الفيتامينات المدرة للبول في مشروب الليمون مع الماء، قد يؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم وبالتالي الإحساس بالجفاف.



قد يكون شرب الليمون مع الماء مضراً بالنسبة للمرأة الحامل، وذلك بسبب المادة الحامضة التي يحويها خاصة في الشهور الأخيرة من الحمل.

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