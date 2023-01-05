نصائح للعروس.. لتطبيق مكياج زفافها بنفسها

الوكيل الاخباري - إذا كنتِ حالياً في طور التخطيط لحفل زفافك، فإن عقلكِ بلا شك لم يتوقف عن العمل منذ اللحظة التي تم فيها موعد الزفاف، حيث إن التخطيط لحفل زفافٍ مثالي يتطلب الكثير من العمل، إذ إنكِ لا تريدين فقط أن يتمتع ضيوفك بتجربة ممتعة، لكنك تريدين أيضاً أن تظهري في أفضل حالاتك على الإطلاق، وأحد تلك الجوانب التي تقلقكِ هو مكياج الزفاف.



وربما أكثر سؤال يدور ببالك، هو: هل أنتِ بحاجة لتعيين خبير مكياج، أم يمكنكِ القيام بمكياجك بنفسك، وما الذي عليكِ فعله قبل ذلك؟



لذا، قمنا بتجميع بعض الأشياء التي يجب أن تعرفيها قبل تطبيق مكياج الزفاف الخاص بك، حتى تكوني الأجمل في يومك الكبير.

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جربي المكياج الذي ستعتمدينه.. وتدربي عليه:







يقوم معظم فناني المكياج بعمل مكياجٍ تجريب للعروس قبل اليوم الكبير، فلماذا لا تفعلي ذلك؟ فبهذه الطريقة ستعرفين بالضبط ما يجب القيام به بمجرد اقتراب صباح الزفاف.



كما سيساعدك ذلك على معرفة الشكل الذي تريدين أن تظهري به، واختيار المنتجات التي تعرفين أنها ستستمر طوال اليوم، بالإضافة إلى ذلك سيساعدك هذا على إدارة يومك الكبير بسلاسة قدر الإمكان.



ويمكنك، أيضاً، تحديد موعد تجريب مكياجك قبل أحداث الزفاف الصغيرة، مثل: صور الزفاف، وحفل الخطوبة، والبروفات.



خصصي وقتاً أطول مما ستحتاجين إليه:



يجب عليكِ تخصيص جزء كبير من الوقت لروتين جمالك، حيث يتيح لكِ الانتهاء مبكراً مزيداً من الوقت للاسترخاء قبل السير في الممر أمام الناس.



إذا كنتِ تقومين بعمل مكياجٍ خاصٍ بك، فهناك احتمالات ألا تكون الوظيفة سريعة كما هي الحال بالنسبة لشخص يقوم بمكياج الزفاف من أجل لقمة العيش، لذلك قومي بتقييم الوقت المستغرق لتطبيق مكياجك أثناء التجربة ومضاعفته في اليوم الكبير.





اعتني ببشرتك وأعديها جيداً



يمكنكِ إتقان فن مكياج الزفاف والمشي في يوم زفافك واثقةً جداً من قدرتك على تحقيق المظهر المثالي. لكن إذا لم تكن بشرتكِ في أفضل حالاتها، فمن المحتمل ألا يبدو هذا المكياج في أفضل حالاته أيضاً.



والخبر السار هو أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها، لمنح بشرتك أفضل فرصة ممكنة لتبدو خالية من العيوب في يومكِ الكبير.



لذا، ركزي على نظام العناية بالبشرة الخاص بك قبل ثلاثة أشهر، مع ضمان غسل وترطيب البشرة جيداً يومياً.



وإذا كنتِ تستخدمين البوتوكس أو غيره من الإجراءات الجلدية، فقومي بذلك قبل شهرين من الزفاف، وقبل أيام قليلة من يوم زفافك، يجب أن تهتمي بترطيب ونظافة بشرتك وانتعاشها.





تأكدي من تطابق مكياج بشرتك بشكل مثالي:



الجانب الإيجابي لتوظيف فنان مكياج محترف هو أن مجموعتهم تأتي مع ظلال مختلفة بحيث يتناسب مكياجك مع لون بشرتك تماماً.



ومن خلال عمل مكياجك بنفسك، فأنتِ مقيدة بظلال كريم الأساس المتوفرة لديك، وإذا لم تتطابق تماماً، فإن ذلك ليس مثالياً لأي يوم من أيام السنة، ناهيك عن يوم زفافك.



ويوم الزفاف، امزجي البرونزر الخاص بك جيداً، وتأكدي من تطابق وجهك مع رقبتك وكتفيك، وإذا كنتِ ستضعين رذاذاً مسمراً، فتأكدي من تجربة رذاذ التسمير من قبل، واستخدمي كريم أساس يتناسب مع لون بشرتك.

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