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السبت، 10-12-2022 02:26 م

وصفات طبيعية تساعد على تنعيم يدين العروس قبل الزفاف

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الوكيل الإخباري - كثيرةٌ هي التحضيرات الجمالية التي على العروس اللجوء إليها قبل يوم الزفاف. لعلّ العناية باليدين هي أبرز الخطوات التي يجب أن تقوم بها كل عروس. من هنا، يمكنكِ اللجوء إلى مستحضرات العناية ببشرة اليد، كما يمكنكِ تطبيق بعض الخلطات والوصفات الطبيعية التي تعمل على تنعيم اليدين. في هذا المقال، سنعرّفكِ على خلطات ووصفات منزلية يمكنكِ تحضيرها وتطبيقها وبالتالي تساعدكِ في تنعيم يديك قبل الزفاف.

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1- خلطة زيت جوز الهند من أجل تنعيم اليدين قبل حفل الزفاف


اخلطي ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقتين من العسل والسكر

 

وملعقة من عصير الليمون

 

وملعقة من الملح الخشن مع بعضها البعض. 


دلّكي يديك بواسطة المزيج.


اعتمدي هذه الخلطة 3 مرّات في الأسبوع.

 

 


2- خلطة الشوفان والعسل من أجل تنعيم اليدين قبل حفل الزفاف 


امزجي ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون

 

مع 1/2 ملعقة من العسل ونصف ملعقة من زيت الزيتون والقليل من الماء. 


افركي يديك جيداً بهذا المزيج واتركيه من 10 إلى 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ. 


طبّقي هذه الخلطة مرة أسبوعياً.

 

 


3- خلطة البطاطس وزيت اللوز من أجل تنعيم اليدين قبل حفل الزفاف 


قومي بسلق رأسين من البطاطس واهريسها. 


أضيفي إليها ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من الجليسيرين وزيت اللوز. 


امزجي الخليط جيداً الى أن يصبح ليّن، ثم دلّكي به يديك واتركيه لمدّة ساعة من الوقت تم اغسلي يديكِ بماء فاتر.

 

 


4- خلطة زبدة الشيا وزيت جوز الهند من أجل تنعيم اليدين قبل حفل الزفاف


ضعي ملعقة ونصف من زبدة الشيا

 

مع نصف ملعقة من زيت جوز الهند

 

مع ملعقة من شمع العسل في المايكرويف لمدة 15 ثانية. 


أضيفي إلى المكونات قطرتان من زيت الفيتامين هـ وزيت اللافندر. 


ضعي المزيج داخل وعاء، واتركيه في الثلّاجة ليبرد ويصبح متماسكاً. 


طبّقي هذه الخلطة على يديكِ كل يوم صباحاً ومساءً لتحصلي على يدين شابّتين وناعمتين كالحرير

 

ولا تنسي أن تطبّقيها حول أظافركِ للتخلّص من الجلد الميت.

 

 


5- خلطة زيت الزيتون والفازلين من أجل تنعيم اليدين قبل حفل الزفاف 


اِمزجي 1/2 كوب من زيت الزيتون

 

مع 3 ملاعق كبيرة من الفازلين وعصير حبة من الليمون. 


اِحتفظي بهذا الخليط في وعاء زجاجيّ محكم الإغلاق.


قومي بتدليك يديكِ بهذه الخلطة قبل النوم ثم ارتدي قفازات قطنيّة لتبقي هذا القناع على اليدين طوال الليل.

 

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