هذا هو الزيت السحري الذي يساعد على تطويل شعرك ورموشك

الوكيل الاخباري - يتعرض شعر الرأس والحواجب والرموش للكثير من التأثيرات الخارجية التي تسبب ضعفه وتساقطه. لكن يمكن التخلص من هذه المشكلة باستخدام مكون واحد يمكنك الحصول عليه بسهولة: زيت الخروع.





زيت الخروع لتطويل الشعر



اضافة اعلان







هل تعرفين أن زيت الخروع يتمتع بالكثير من الخصائص المفيدة؟ بالفعل فهو يساعد على تطويل الشعر وتكثيفه بفضل مكوناته المغذية والمنشطة.



وهو غني بالأحماض وخصوصاً الأوميغا 9 المضادة للبكتيريا الضارة والمكافحة للفطريات ولكل ما يمكنه أن يعيق نمو الشعر ويمنع تألقه وجماله. كما أنه يعمل على تعزيز دورة فروة الرأس الدموية ويساعد على تدفق الدم في اتجاه البصيلات.



ولتتمكني من الاستفادة من خصائصه، ليس عليك سوى أن تطبقيه بضع نقاط منه على أطراف شعرك.



أما إذا أردت أن تطبقيه على فروة رأسك، فامزجيه مع القليل من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو لتحصلي على مزيج سميك ومتجانس. ويمكنك استخدام المزيج مرات عدة أسبوعياً لتحصلي على أفضل النتائج.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هيا