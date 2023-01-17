الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة الهاشمية: تمديد فترة التقدم بطلبات الالتحاق في برنامجي بكلية الهندسة

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - اسماء

فيديو - اصطدام قلاب بأربع مركبات متوقفة في أبو نصير

البنك الأوروبي : 55% من الأردنيين يرون أن تغيُّر المناخ أثر على الدخل

ألمانيا تتجه لتسمية وزير جديد للدفاع.. فمن هو؟

التربية: صرف رواتب معلمي التعليم الإضافي غداً

الأمن يحذر من شركات وهمية تدَّعي قدرتها على تأمين وظائف مقابل مبالغ مالية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند مدخل حلحول شمال الخليل

وزارة العمل: مطلوب 3855 موظف نادل طعام

الحكومة تحدد موعد اطلاق الـ 5G في الأردن

الثلاثاء، 17-01-2023 11:32 ص

هذا هو الزيت السحري الذي يساعد على تطويل شعرك ورموشك

اععهمك


الوكيل الاخباري - يتعرض شعر الرأس والحواجب والرموش للكثير من التأثيرات الخارجية التي تسبب ضعفه وتساقطه. لكن يمكن التخلص من هذه المشكلة باستخدام مكون واحد يمكنك الحصول عليه بسهولة: زيت الخروع.


زيت الخروع لتطويل الشعر

اضافة اعلان

 



هل تعرفين أن زيت الخروع يتمتع بالكثير من الخصائص المفيدة؟ بالفعل فهو يساعد على تطويل الشعر وتكثيفه بفضل مكوناته المغذية والمنشطة.

وهو غني بالأحماض وخصوصاً الأوميغا 9 المضادة للبكتيريا الضارة والمكافحة للفطريات ولكل ما يمكنه أن يعيق نمو الشعر ويمنع تألقه وجماله. كما أنه يعمل على تعزيز دورة فروة الرأس الدموية ويساعد على تدفق الدم في اتجاه البصيلات.

ولتتمكني من الاستفادة من خصائصه، ليس عليك سوى أن تطبقيه بضع نقاط منه على أطراف شعرك.

أما إذا أردت أن تطبقيه على فروة رأسك، فامزجيه مع القليل من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو لتحصلي على مزيج سميك ومتجانس. ويمكنك استخدام المزيج مرات عدة أسبوعياً لتحصلي على أفضل النتائج.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

هيا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
26082

كيفية استخدام مقشر السكر بشكل صحيح على بشرتكِ

890

5 حيل لتواجهي عيوب بشرتك من دون الشعور بالنقص

5095206-222841234

6 مكوّنات طبيعية طبّقيها في المنزل لحواجب كثيفة

63c55d232976e422371898

تعرّفي على مكوّنات طبيعية استعملتها الملكات في الماضي للعناية ببشراتهنّ

205-122417-best-moisturizing-face-cream-2022_700x400

تعرّفي على أحد أشهر مكوّنات العناية بالبشرة في العام 2023

طريقة-استخدام-عطر-الشعر

الفرق بين عطر الشعر والعطر العادي