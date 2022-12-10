5 فوائد جمالية غير متوقعة تكتسبينها عند ممارسة الرياضة

الوكيل الاخباري - إن كانت خسارة الوزن وتحسين رشاقتكِ ونحت جسمكِ لم تشجّعكِ على ممارسة الرياضة بانتظام، ستغيرين رأيكِ عندما تتعرفين إلى فوائد الرياضة الجمالية التي لم تسمعي بها من قبل.



لا شك أنه حتى الآن تدركين مدى تأثير النشاط البدني ليس للحصول على الجسم المثالي وحرق الدهون فحسب بل لفوائدها التي لا تنتهي على الصحة أيضاً، بما فيها القلب، ضغط الدم، الكوليسترول، هشاشة العظام، والتهاب المفاصل. لكن اليوم لن نتحدث عن فوائد الرياضة من الناحية الصحية بل ستتفاجئين أنها تمنحكِ فوائد جمالية عديدة.



ما هي فوائد الرياضة الجمالية؟

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1- تزيد من توهّج البشرة



عند ممارسة تمارين الكارديو أو عند الركض يزداد تدفق الدم إلى وجهكِ، لهذا السبب يصبح وجهكِ أحمر اللون بعد ممارسة الرياضة. لكن لا تفزعي من هذا الأمر لأنه يصب في مصلحتكِ ويزوّد بشرتكِ بالأوكسجين اللازم لتصبح أكثر توهجاً وإشراقاً. تضاعف الرياضة من جمال بشرتكِ وتزيد من نضارتها.



2- تخفف من ظهور التجاعيد



نعم، النشاط البدني يساهم في مكافحة تجاعيد البشرة وعلامات التقدم بالسن لأنه يخفف من الإجهاد والتوتر وبالتالي يمنع من ارتفاع مستوى الكورتيزول في الدم. كذلك، ارتفاع مستوى الكورتيزول يؤدي ذلك إلى تحلل البروتينات بما فيها الكولاجين والإيلاستين. أمّا الرياضة فتحفّز إنتاج الكولاجين وتمنع شيخوخة البشرة وترهلها. لذلك، لا تترددي بممارسة الرياضة للحفاظ على مرونة البشرة وشبابها.





3- تزيل حب الشباب



من المعروف أن الرياضة تعزز الدورة الدموية وبالتالي هذا لن يغذي البشرة ويزوّدها بالأوكسجين فحسب بل يساعدها على التخلص من السموم والأوساخ، من خلال التعرق. إن التعرق يُخرج جميع الرواسب العالقة داخل مسامات الوجه. لذلك، احرصي على ممارسة الرياضة للتخلص من حب الشباب والسموم التي تؤدي إلى ظهورها، ولا تنسي أن يكون وجهكِ نظيفاً خالياً من أي مستحضرات تجميل قبل المباشرة بالنشاط البدني.





4- تجعل الشعر أكثر صحة



إن زيادة تدفق الدم نتيجة ممارسة الرياضة بانتظام يضاعف جمال بشرتكِ وجمال شعركِ أيضاً. إذ يساعد الدم على وصول المواد المغذية إلى جذور الشعر وتعزيز نموّه. من جهة أخرى، تساعد الرياضة على التخلص من التوتر والقلق مما يخفف من نسبة تساقط الشعر وتقصّفه.





5- تعزز الثقة بالنفس



ما هو سرّ جمال المرأة؟ ثقتها بنفسها. إن ممارسة الرياضة بانتظام تعزز ثقتكِ بنفسكِ، ليس لأنكِ بدأت بخسارة الكيلوغرامات بل لأنكِ تشعرين بأنكِ مقتنعة بشكل جسمكِ وبنشاطكِ البدني إضافة إلى اتباع نمط حياة صحي يزيد من تقديركِ لذاتكِ. إضافة إلى ذلك، أثبتت إحدى الدراسات أن الثقة بالنفس تعكس على مظهركِ الخارجي وتزيد من سحرك وجاذبيتكِ بنظر الآخرين. من هنا أكدت الدراسة البريطانية التي أجريت في جامعة University of Exeter في إنجلترا أن كل الذين باشروا بممارسة الرياضة في الجيم زادت من ثقتهم بنفسهم، حتى قبل ملاحظة أي تغيير بشكل جسمهم.

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