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الأحد، 25-06-2023 04:03 م

8 أشياء تفسد مكياجك.. ابتعدي عنها

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الوكيل الاخباري - نسعى جميعاً للحصول على إطلالة رائعة، وعندما نضع المكياج ننتظر أن يثني الجميع على شكلنا. لكن هل تعلمين أن هناك بعض العادات السيئة التي تفسد مكياجك، وبالتالي لن تحصلي على أي نتيجة مُرضية؟.. تعالي نخبرك عنها.

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عدم غسل فرش المكياج:
لا تكوني مثل عامل سيئ، يلقي باللوم على أدواته الخاصة. عدم غسل فرش مكياجك يمنع هذه الفرش من التوزيع الجيد للمكياج والمواد التجميلية، ما يعني أن إطلالتك ستفسد. اهتمي بغسل فرش المكياج كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

عدم وضع البرايمر:
يعمل البرايمر كمغناطيس لمكياجك. لذا، إذا اخترتِ التخلي عن هذه الخطوة، فإنك تحدين من عمر مكياجك. عند وضعه بعد المرطب، سيساعد هذا المزيج، كريم الأساس على التوزيع بالتساوي مع لمسة نهائية أكثر نعومة.

قطف الماسكارا:
مصطلح يعبر عن إزالة الماسكارا من دون استخدام مزيل المكياج، وهذه الطريقة ستفسد المكياج، فضلاً عن تركك دون رموش. وإذا كان وزن الماسكارا يضايقك فاختاري نوعاً يطيل الرموش بدلاً من النوع المسؤول عن تكثيفها، لأنه يكون أقل وزناً، أو استخدمي الرموش الاصطناعية.

تقشير مبالغ فيه:
التقشير المنتظم يجعل بشرتك أكثر نقاءً، ويساعدها على امتصاص مواد العناية ببشرتك؛ ما يساعد على إظهار مكياجك بشكل أفضل. ومع ذلك، تذكري أن تقومي بكل شيء باعتدال. وقد يؤدي التقشير أكثر من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع أو القوة المفرطة بالتقشير، إلى ترك بشرتك حساسة وحمراء وملتهبة، وهو أمر لا يتوافق مع المكياج.

عض الشفتين:
ستترك هذه العادة شفتيكِ جافتين ومتشققتين، ما سيمنح أحمر الشفاه الخاص بك مظهراً متآكلاً وسيئاً، بينما لو فعلتها وأنتِ تضعين أحمر الشفاه ستنقلين اللون إلى أسنانك لتفسدي إطلالتك تماماً. استعيضي عن هذه العادة السيئة بمضغ العلكة مثلاً.

عمل المكياج في الظلام:
اصنعي محطة خاصة لوضع المكياج، بشرط أن تكون جيدة الإضاءة، وسيضمن ذلك لكِ توزيعاً جيداً وعادلاً لكريم الأساس، وكذلك البرونزر، وأحمر الخدود.

إهمال الرموش الاصطناعية:
إذا كنت تعتنين برموشك الاصطناعية، فيمكن أن تدوم لمرات عدة. عند إزالتها، تخلصي دائمًا من أي فائض من الماسكرا، اللاصق والكحل باستخدام مزيل المكياج. ضعي الرموش في علبتها وستكون جيدة كما لو كانت جديدة في كل مرة.

المبالغة في نتف الحواجب:
مبالغتك في نتف الحواجب ستمنحك مظهراً غير مريح وستفسد إطلالتك، حافظي على قالب طبيعي ونسقي بينها بالمكياج.

تجاهل تواريخ انتهاء الصلاحية:
لن تأكلي طعامًا عفا عليه الزمن، فلماذا تضعين منتجات قديمة على وجهك؟ إنها ليست مجرد رموش متكتلة وأحمر خدود متفتت، ولكنه عدوى للعين ومداد للبكتيريا المسببة للشوائب التي يمكن أن تظهر على وجهك من استخدام المكياج الذي انتهت صلاحيته. تحققي من وعاء المكياج مع شعار بغطاء مفتوح على ظهره مع رقم بجانب الحرف M للشهر و Y للسنة.

 

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