النائب الأول لرئيس مجلس النواب يدعو إلى وقف التوظيف في القطاع الحكومي

الوكيل الاخباري - دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، السبت، إلى وقف التوظيف "كليا" في القطاع الحكومي والتوجه نحو القطاع الخاص.



وقال الصفدي، لـ قناة المملكة إنّ دعم القطاع الخاص يزيد فرص العمل ويخفف البطالة ويزيد النمو ويخفف العجز بالموازنة.



وأضاف، أن الاقتصاد بحاجة إلى إعادة النظر بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يجب أن يكون هناك شراكة حقيقية مع القطاع.



وأشار، إلى أن النمو لن يرتفع إلا من خلال القطاع الخاص والتوظيف فيه أيضا.

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