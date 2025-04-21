جلسة ساخنة لمجلس النواب قبل أن تبدأ.. ليست مثل سابقاتها

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الوكيل الإخباري- يترقب الشارع الأردني انعقاد أول جلسة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، عقب الكشف عن الخلية الإرهابية منتصف الأسبوع الماضي، في جلسة وصفت بالملتهبة قبل انعقادها حتى. اضافة اعلان





وينتظر الأردنيون، ردود أفعال الأحزاب السياسية والكتل النيابية على القضية التي كانت تهدد الأمن الوطني والسلم المجتمعي، وسط مطالبات شعبية ارتفع صوتها بحل مجلس النواب الأسبوع الثاني في ظل وجود تكتل سياسي محسوب على الحركة الإسلامية كان يطالب بالإفراج مؤخرا عن اثنين من الضالعين بالخلية الإرهابية.



الجلسة التي ستكون ساخنة بين النواب وفق ما وصفها مراقبون للشأن البرلماني، سبقها انعقاد اجتماعات ضمت نوابا من مختلف التيارات (ما عدا نواب كتلة الإصلاح النيابية المحسوبة على الحركة الإسلامية).



ومن المتوقع أن يسمح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي للكتل النيابية بالتعبير عن مواقفها الوطنية، بعد كلمة رسمية يلقيها مطلع الجلسة باسم المجلس.