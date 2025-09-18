بنك الدواء الخيري ينظم يوماً طبياً مجانياً في مبرة أم الحسين

وتضمن اليوم الطبي فحوصات شاملة وتقديم أدوية مجانية للأطفال بإشراف كادر طبي وصيدلاني متخصص، إضافة إلى فعاليات ترفيهية وتوزيع هدايا، كما أعلن بنك الدواء عن تعهده بتطوير برامجه الإنسانية الموجهة للأطفال، وتعزيز التوعية بالاستخدام الآمن للدواء.
وأعرب المدير الفني للمبرة حمزة التلاوي عن تقديره لبنك الدواء وجهوده في خدمة الفئات المحتاجة، فيما أكد رئيس مجلس إدارة البنك أشرف الكيلاني فخره بالشراكة مع المبرة التي وصفها بـ"الصرح الوطني الإنساني العريق".
كما أشادت منسقة برنامج "لمسة شفاء" في حملة البر والإحسان ميساء عربيات بأهمية تنسيق الجهود الخيرية لضمان وصول الخدمات لأكبر عدد من المستفيدين.
واختتمت الفعالية، بتكريم بنك الدواء عبر تقديم شهادة شكر وتقدير تسلمتها مديرته الدكتورة الصيدلانية هانية شموط، التي أكدت استمرار التعاون مع المبرة في برامج إنسانية متنوعة.
وجرى تنظيم اليوم الطبي بإشراف رئيسة اللجنة الاجتماعية في بنك الدواء الدكتورة لما البوبلي، وبالتنسيق مع الدكتورة مريم عوض، ومشاركة الدكتورة إيمان مساد والدكتورة غدير الزعبي
