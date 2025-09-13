الوكيل الإخباري- عام واحد فقط، كان كافيًا ليؤكد النائب الكابتن زهير محمد الخشمان أن العمل النيابي ليس حضورًا شكليًا ولا مجرد كلمات تحت القبة، بل التزام حقيقي بمسؤولية الرقابة والتشريع وخدمة المواطن.



منذ اليوم الأول، كان له حضوره الواضح وبصمته الفاعلة في الجانبين التشريعي والرقابي. فقد قدّم العديد من الأسئلة النيابية، تحوّل بعضها إلى استجوابات ومذكرات رسمية، ليؤكد أنه نائب لا يكتفي بالمتابعة النظرية، بل يسعى للمحاسبة والرقابة الجادة. وإلى جانب عمله داخل المجلس، لم يتردد في النزول إلى الميدان وزيارة المؤسسات والدوائر، للوقوف بنفسه على مواطن الخلل ونقل صوت المواطن كما هو.



كما رفع صوته عاليًا مطالبًا برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وإنشاء صندوق لدعم المزارعين الذين يشكّلون ركيزة أساسية في اقتصادنا الوطني، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل فئات أوسع من أبناء الوطن.

مواقف عبّرت عن صلابته وثباته، وعن صراحته في مواجهة القضايا دون مجاملة، واضعًا مصلحة المواطن فوق أي اعتبار.



زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة… نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر، وأن الرقابة والتشريع أمانة تُترجم إلى أفعال ومواقف.