الإثنين 2025-09-15 06:05 م
 

"خارجية الأعيان" تبحث المستجدات الإقليمية

اا
أرشيفية
 
الإثنين، 15-09-2025 05:43 م

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة العين هاني الملقي، خصص لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، والتحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية والإسلامية، في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية والعسكرية.

اضافة اعلان


وتحدث الملقي، خلال الاجتماع عن مواقف الأردن التي عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني، في المحافل الدولية، حيث وضع جلالته القضية الفلسطينية على رأس أولويات السياسة الخارجية الأردنية، ويقود جهودا دؤوبة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


وأشار إلى أن الهجوم الغادر الذي تعرضت له دولة قطر لقي استنكارا أردنيا واضحا، إلا أن هذا الموقف "لا يمكن أن يفهم بمعزل عن الرؤية الأشمل التي يتبناها الأردن تجاه مجمل قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأوضاع في المنطقة العربية والإسلامية".


وبين الملقي، أن الموقف الأردني لم يكن يوما محصورا أو انتقائيا في تعاطيه مع الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الاعتداءات المستمرة على غزة، بل يستند إلى مبادئ راسخة تقوم على احترام القانون الدولي، ورفض الاعتداءات، والانتصار للحق والعدالة أينما وجدت.


واعتبر أعضاء اللجنة أن كلمة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في مجلس الأمن الدولي، والتي تستند لسياسة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة، مثلت تعبيرا دقيقا عن صلابة الموقف الأردني وحكمته.


وأشاروا إلى أن الصفدي، عبر بلغة دبلوماسية مقتدرة عن رفض الأردن المطلق للهجوم الإسرائيلي، ودعوته الدائمة إلى التهدئة والحلول السياسية، بعيدا عن الاستقطابات والتصعيد بكافة أشكاله.


وأشاد أعضاء اللجنة بالموقف الرسمي الأردني، مؤكدين أن السياسة الخارجية للمملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تواصل لعب دور محوري ومتوازن في خضم الأزمات الإقليمية، بفضل اتزانها ووضوح رؤيتها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الشباب وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

أخبار محلية وزارة الشباب وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

ا

عربي ودولي الشرع: قوتنا في لم شمل أمتنا وضعفنا في تفرقتها

وزير الزراعة يستقبل السفير الياباني لدى المملكة

أخبار محلية وزير الزراعة يستقبل السفير الياباني لدى المملكة

اا

شؤون برلمانية "خارجية الأعيان" تبحث المستجدات الإقليمية

ت

عربي ودولي الرئيس اللبناني: لنقول للعالم إننا جاهزون للسلام وفقا لمبادرة السلام العربية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن

وزير الإدارة المحلية: الغرف التجارية شريك في التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية: الغرف التجارية شريك في التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي

ا

عربي ودولي الرئيس الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا ينتهك كل الأعراف الدولية



 
 





الأكثر مشاهدة