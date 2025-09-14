الأحد 2025-09-14 09:30 م
 

"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم

الوكيل الإخباري- توافقت كتلة "تقدّم" النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب عبد الهادي سليمان بريزات، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، على تشكيل مكتبها الدائم.

وتم التوافق على اختيار النائب بدر الحراحشة نائباً لرئيس الكتلة، والنائب أمل الشقران مقرراً، والنائب فراس القبلان ناطقاً إعلامياً.


وأكد بريزات أن الكتلة ستعمل خلال الدورة العادية المقبلة على تعزيز دورها الكتلوي والحزبي، عبر التواصل المستمر والحراك النشط، مشدداً على التزامها بالشفافية وأفضل الممارسات مع مراعاة المصالح الوطنية العليا.

وأشار إلى أن الكتلة ستنظم زيارات ميدانية إلى مختلف المحافظات للوقوف على أبرز المطالب والاحتياجات والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها.

بدورهم اكد أعضاء الكتلة أمل الشقران، بدر الحراحشة، فراس القبلان، رند الخزوز، أحمد الشديفات، خالد أبو حسان، عيسى نصار، ونجمة الهواوشة، أهمية العمل بروح الفريق الواحد في الجانبين التشريعي والرقابي.

 
 
