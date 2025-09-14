"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم

الوكيل الإخباري- توافقت كتلة "تقدّم" النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب عبد الهادي سليمان بريزات، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، على تشكيل مكتبها الدائم.

وتم التوافق على اختيار النائب بدر الحراحشة نائباً لرئيس الكتلة، والنائب أمل الشقران مقرراً، والنائب فراس القبلان ناطقاً إعلامياً.