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رئيس "فلسطين النيابية" يثمّن جهود أمن الجسور في خدمة حجاج فلسطين

رئيس "فلسطين النيابية" يثمّن جهود أمن الجسور في خدمة حجاج فلسطين
رئيس "فلسطين النيابية" يثمّن جهود أمن الجسور في خدمة حجاج فلسطين
 
الأربعاء، 11-06-2025 06:57 م

الوكيل الإخباري-   اطّلع رئيس لجنة فلسطين النيابية المهندس سليمان السعود اليوم الأربعاء، خلال زيارة إلى إدارة أمن الجسور – جسر الملك حسين، على واقع الخدمات والتسهيلات المقدّمة للمسافرين، لا سيّما لحجاج دولة فلسطين الشقيقة، خلال مغادرتهم وعودتهم من الديار المقدسة.

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والتقى السعود خلال الجولة مدراء الأجهزة الأمنية العاملين في الموقع، ونقل إليهم تحيات أعضاء المجلس، مثمنًا الجهود الكبيرة والمميزة التي تبذلها إدارة أمن الجسور وكافة كوادرها لتسهيل حركة العبور وتقديم أعلى درجات الخدمة للمسافرين، لا سيما خلال موسم الحج، بما في ذلك تجهيز المرافق وتوفير وسائل النقل، وسرعة إنجاز المعاملات.


وتفقّد السعود مرافق مدينة الحجاج في الجسر، والتي جرى تهيئتها مسبقًا لتوفير بيئة مريحة وآمنة للحجاج، إذ شملت مرافق إسعاف، وصالات استراحة مزودة بأنظمة تكييف، ومرافق صحية حديثة، وبما يعكس الجاهزية العالية والاستعداد الكامل لاستقبال الحجاج.

 
gnews

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