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"عزم النيابية" تهنئ الملك وولي العهد بتأهل النشامى التاريخي إلى كأس العالم

النشامى إلى المونديال
النشامى إلى المونديال
 
الجمعة، 06-06-2025 05:08 م
الوكيل الإخباري-   رفع الدكتور أيمن أبو هنية، رئيس كتلة حزب عزم النيابية وأعضاء الكتلة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة التأهل التاريخي للمنتخب الوطني الأردني إلى نهائيات كأس العالم.اضافة اعلان


وأكدوا في رسالة بعثوا بها إلى جلالة الملك وسمو ولي العهد، أن هذا الإنجاز هو ثمرة دعم القيادة الهاشمية المستمر للشباب والرياضة في الأردن، مشيدين بـ الدور الملهم الذي لعبه سمو ولي العهد من خلال حضوره المؤثر في مباراة التأهل على مدرجات ملعب مسقط.

وقال أبو هنية:"لقد كان حضور سمو ولي العهد نبضًا في جسد الفريق ودافعًا معنويًا لا يُقدّر بثمن، حيث تجسدت فيه روح القدوة والمساندة، مما رفع من عزيمة اللاعبين وزاد من حماسة الجماهير."

وأشار إلى أن التأهل لم يكن مجرد فوز رياضي، بل هو إنجاز وطني كبير تُوّج بجهود مخلصة من كل من ساهم في تحقيقه، معبّرًا عن اعتزازه بهذا الحدث الذي وحّد قلوب الأردنيين في الداخل والخارج.

وفي ختام رسالته، دعا أبو هنية الله تعالى أن يحفظ الأردن قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرفعة في ظل الراية الهاشمية.
 
gnews

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