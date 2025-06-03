الثلاثاء 2025-06-03 04:54 م
 

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعبّر عن اعتزازه بالمؤسسة العسكرية خلال مشاركته بحفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
 
الثلاثاء، 03-06-2025 01:54 م
الوكيل الإخباري-   عبّر النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، عبر صفحته الرسمية، عن فخره واعتزازه بالمؤسسة العسكرية الأردنية، وذلك خلال حضوره حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54 في كلية الملك الحسين الجوية، والذي أقيم برعاية كريمة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة.اضافة اعلان


ووصف الخشمان الحفل بأنه "لحظة وطنية مهيبة"، مشيرًا إلى ما يمثله من معاني الانتماء والعزة، حيث تابع نشامى الوطن من نسور سلاح الجو وهم يخطون أولى خطواتهم في مسيرة الشرف والواجب.

وأكد الخشمان في منشوره أن هذا الحفل "يجسّد رمزية الانضباط والعزيمة، ويعكس روح العسكرية الأردنية القائمة على الإخلاص والولاء"، مثمنًا الدور الوطني الرائد الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وسلاح الجو الملكي على وجه الخصوص، في حماية سماء الوطن وصون أمنه واستقراره.

وهنأ الخشمان خريجي الدورة وذويهم، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية الأردنية ستبقى "درع الوطن وسنده"، مجددًا احترامه وتقديره لجميع أفرادها.
 
gnews

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