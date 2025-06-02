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النائب زهير محمد الخشمان يُطلق هاشتاج #معك_لين_النهاية دعمًا لمنتخب النشامى وجمهور الأردن

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الصورة التي نشرها النائب الخشمان
 
الإثنين، 02-06-2025 02:46 م
الوكيل الإخباري- في لفتة وطنية تعبّر عن صدق الانتماء وحرارة المشاعر تجاه المنتخب الوطني، أطلق النائب الكابتن زهير محمد الخشمان هاشتاجًا جديدًا بعنوان #معك_لين_النهاية، موجهًا من خلاله رسالة دعم صادقة إلى نشامى المنتخب الأردني والجمهور الأردني العريض، وذلك مع اقتراب المباراة المرتقبة أمام منتخب سلطنة عُمان الشقيق يوم الخميس المقبل.اضافة اعلان


وأكد النائب الخشمان في منشوره أن اللقاء القادم ليس مجرد مباراة كروية، بل محطة وطنية نقف فيها جميعًا، قلبًا واحدًا وصوتًا واحدًا، خلف راية الوطن. وشدد على أن منتخب النشامى لطالما كان على قدر التحدي، وأن الإصابات والتعب جزء من طبيعة اللعبة، لكن الروح القتالية والإصرار التي يتمتع بها لاعبونا هي السلاح الأقوى في مواجهة الصعاب.

ووجّه النائب نداءً إلى الشعب الأردني، داعيًا إلى تجاوز العتب واللوم، وتوحيد الصفوف خلف المنتخب الوطني، مؤكدًا أن "الحلم كبير"، وأن "وجودنا كجمهور هو اللي بفرّق، وهتافنا هو اللي برفع المعنويات."

وقد أرفق النائب منشوره بعدة هاشتاجات وطنية منها:
#كلنا_النشامى
#الأردن_أولًا
#معك_لين_النهاية

الخميس موعدنا... وعهدنا أن نكون مع النشامى، لين النهاية.
 
gnews

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