الأحد 2025-08-17 04:43 م
 

رئيس مجلس النواب يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان

رئيس مجلس النواب يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان
رئيس مجلس النواب يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان
 
الأحد، 17-08-2025 04:29 م

الوكيل الإخباري-    تسلم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الأحد، نسخة من التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2024، وذلك لدى استقباله رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة.

اضافة اعلان


وأشاد الصفدي بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً إن المجلس سيولي تقارير المركز كل الاهتمام وسيقوم عبر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بدراسة التوصيات ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير المركز، امتثالا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.


وقال الصفدي إن مجلس النواب ينظر بأولوية نحو ملف حقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد الأمير الحسين يعلن عودة خدمة العلم

رئيس مجلس النواب يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان

سلطة إقليم البترا التنموي السياحي

أخبار محلية "إقليم البترا" تبحث تعزيز التعاون السياحي مع جنوب إفريقيا

%68 إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع

أخبار محلية تجارة العقبة تنظم منتدى "آفاق المستقبل التعليمي والمهني"

تعبيرية

أخبار محلية ربط نقل ملكية الشقق والمباني ببراءة الذمة من الكهرباء

3900 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل امس

أخبار محلية تمديد اتفاقية لتزويد العراق بالكهرباء من الأردن

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الأردن ينفذ 10 إنزالات جوية على قطاع غزة بمشاركة دولية واسعة

فت

فيديو منوع متداول: تصميم غرفة نوم من صب الإسمنت



 
 





الأكثر مشاهدة