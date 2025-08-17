رئيس مجلس النواب يتسلم نسخة التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان

وأشاد الصفدي بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً إن المجلس سيولي تقارير المركز كل الاهتمام وسيقوم عبر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بدراسة التوصيات ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير المركز، امتثالا للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص.
وقال الصفدي إن مجلس النواب ينظر بأولوية نحو ملف حقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس الأعيان: الأردن يُشكل صمام أمان للمنطقة
-
"القانونية النيابية": استرداد مشاريع قوانين دستورية تستلزم التوافق والمشاركة مع القطاع الخاص
-
"الطاقة النيابية" تزور شركة السمرا لتوليد الكهرباء
-
بيان صادر عن لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية
-
"عزم النيابية" تزور هيئة الخدمة وتشيد بدورها في تطوير الإدارة العامة
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية: الأردن ليس ساحة متروكة ومشاريع الصهيونية إلى زوال
-
الغويري: الشراكة بين القطاعين رافعة للاستثمار وتحسين الخدمات المحلية
-
الصفدي: الأردن قادر على حماية أرضه وحدوده