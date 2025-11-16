الميثاق النيابية تبحث مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم

وقالت الكتلة إنها استمعت إلى ملاحظات ومداخلات أعضائها، الذين سيُدلون بها خلال الجلسة النيابية المقررة غدًا لمناقشة مشروع القانون.
وأضافت الكتلة أنها كلّفت عددًا من أعضائها بمتابعة الأسئلة والملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع، والتنسيق مع الجهات المعنية وذوي الاختصاص.
-
أخبار متعلقة
-
عطية: المشاريع الصغيرة تعزز الاقتصاد الأردني
-
"الميثاق النيابية" تبحث تعديلات قانون خدمة العلم
-
مجلس النواب يناقش الاثنين معدّل "خدمة العلم" ويعطيه صفة الاستعجال
-
مذكرة نيابية بخصوص زياد المناصير - وثيقة
-
الصرايرة: في ذكرى ميلاد المغفور له الحسين بن طلال الأردن يستمر في مسيرة البناء
-
"خدمات الأعيان" تلتقي أصحاب شركات التطبيقات الذكية
-
عطية: يدين إحراق مسجد في سلفيت ويحمّل الاحتلال مسؤولية جرائم المستوطنين
-
الجراح: التثقيف السياسي يجب أن يبدأ من المدارس لتحقيق عمل وطني متكامل