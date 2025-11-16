الميثاق النيابية تبحث مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم

الوكيل الإخباري- ناقشت كتلة الميثاق الوطني النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025.

وقالت الكتلة إنها استمعت إلى ملاحظات ومداخلات أعضائها، الذين سيُدلون بها خلال الجلسة النيابية المقررة غدًا لمناقشة مشروع القانون.