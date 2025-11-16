الأحد 2025-11-16 09:19 م
 

الميثاق النيابية تبحث مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم

جانب من الاجتماع
 
الأحد، 16-11-2025 07:28 م

الوكيل الإخباري- ناقشت كتلة الميثاق الوطني النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025.

وقالت الكتلة إنها استمعت إلى ملاحظات ومداخلات أعضائها، الذين سيُدلون بها خلال الجلسة النيابية المقررة غدًا لمناقشة مشروع القانون.


وأضافت الكتلة أنها كلّفت عددًا من أعضائها بمتابعة الأسئلة والملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع، والتنسيق مع الجهات المعنية وذوي الاختصاص.

 
 
