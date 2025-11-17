القاضي: نستذكر الحسين برؤية مسيرة راسخة يقودها الملك بالبناء والنهضة

وأضاف القاضي في مستهل جلسة النواب اليوم: نستلهم من سيرة الحسين معاني الشجاعة والحكمة والتفاني في خدمة الأردن، فقد كان الحسين أباً وقائداً، حمل الوطن في قلبه، وأرسى ثوابته بقيم العدل والمحبة والانتماء.
وتابع بالقول: واليوم، ونحن نستذكر الحسين، نرى مسيرته مستمرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، الذي سار على نهجه بثبات، حاملاً رسالة البناء والنهضة، ساهراً على أمن الأردن وكرامة أبنائه، وبكل فخر، يقف إلى جانبه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الشاب الذي يجسد روح الحسين ونهج عبدالله، ويحمل آمال الشباب وطموحات المستقبل.
