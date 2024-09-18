اتفاقية تجمع مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي والشركة العامة لاستشارات وتجهيزات المستشفيات

الوكيل الإخباري- أعلن مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي عن توقيع اتفاقية استشارات طبية وفنية مع الشركة العامة لاستشارات وتجهيزات المستشفيات "يو إتش إس".

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وقد وقع الاتفاقية من جانب مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، رئيسه التنفيذي، الدكتور محمود سرحان، فيما وقعها من جانب شركة "يو إس إتش"، رئيس مجلس إدارتها، المهندس عوني قبطي، وذلك بحضور عدد من مسؤولي كلا الطرفين.