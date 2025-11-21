الزوار العرب الأكثر إنفاقاً في الأردن بـ2.22 مليار دينار خلال 10 أشهر

وبلغ حجم إنفاق الأردنيين المقيمين في الخارج خلال الفترة ذاتها 1.459 مليار دينار، في حين أنفق الزوار الأجانب 965 مليون دينار.
ويشهد قطاع السياحة الأردني تعافياً تدريجياً بعد تضرره من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر لعامين، وأثر سلباً على المنطقة، وأدى إلى إلغاء حجوزات فندقية ورحلات طيران.
وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 6.5% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 6.553 مليار دولار، مدفوعاً بزيادة عدد السياح بنسبة 14.1%.
وتواصل وزارة السياحة والآثار تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على تعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية، وتنويع المنتج، وتمكين المجتمعات المحلية، وتوسيع الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي.
-
أخبار متعلقة
-
الأردنية لضمان القروض تطلق برنامج ضمان التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة
-
الترخيص المتنقل في الأزرق اليومين المقبلين
-
"تعالوا وجربوا ذلك بأنفسكم".. رسالة أردنية تخطف الأنظار في لندن - فيديو
-
هيئة شباب كلنا الأردن في الطفيلة تنظم حزمة من الأنشطة والفعاليات
-
اختتام ورشة "التكيف مع تغير المناخ" في مأدبا
-
وزير النقل يبحث تحسين أوضاع السائقين وتعزيز حمايتهم الاجتماعية
-
رابطة مشجعي "النشامى" في أميركا تنظم فعاليات استعدادا للمشاركة بالمونديال
-
وزارة المياه: خفض الفاقد المائي بنسبة 4.4% خلال الربع الثالث من 2025