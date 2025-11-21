الزوار العرب الأكثر إنفاقاً في الأردن بـ2.22 مليار دينار خلال 10 أشهر

07:36 م

الوكيل الإخباري- تصدر الزوار العرب قائمة الزوار الدوليين الأعلى إنفاقا في الأردن خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بإجمالي إنفاق بلغ 2.222 مليار دينار، مشكّلين ما نسبته 55% من إجمالي عدد الزوار الدوليين، الذين بلغ عددهم 5.923 مليون زائر، بحسب بيانات وزارة السياحة والآثار.





وبلغ حجم إنفاق الأردنيين المقيمين في الخارج خلال الفترة ذاتها 1.459 مليار دينار، في حين أنفق الزوار الأجانب 965 مليون دينار.



ويشهد قطاع السياحة الأردني تعافياً تدريجياً بعد تضرره من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر لعامين، وأثر سلباً على المنطقة، وأدى إلى إلغاء حجوزات فندقية ورحلات طيران.



وكان البنك المركزي أعلن عن ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 6.5% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 6.553 مليار دولار، مدفوعاً بزيادة عدد السياح بنسبة 14.1%.



وتواصل وزارة السياحة والآثار تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على تعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية، وتنويع المنتج، وتمكين المجتمعات المحلية، وتوسيع الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي.