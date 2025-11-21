السبت 2025-11-22 03:52 م
 

ترامب يريد من أوكرانيا قبول خطة واشنطن للسلام بحلول الخميس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الجمعة، 21-11-2025 08:13 م
الوكيل الإخباري-   عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن الخميس المقبل هو الموعد النهائي المناسب لأوكرانيا لقبول مقترح السلام الذي تدعمه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا.اضافة اعلان


وقال ترامب في مقابلة إذاعية "لدى مواعيد نهائية كثيرة، ولكن إذا سارت الأمور على ما يرام، فمن الطبيعي تمديدها. لكننا نعتقد بأن يوم الخميس هو الوقت المناسب".
 
 
