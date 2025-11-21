السبت 2025-11-22 03:49 م
 

الحملة الأردنية الإغاثية توزع وجبات أرز ولحم على النازحين جنوب قطاع غزة

جانب من الحملة الأردنية الإغاثية
جانب من الحملة الأردنية الإغاثية
 
الجمعة، 21-11-2025 08:52 م
الوكيل الإخباري-   واصلت الحملة الأردنية الإغاثية، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية، جهودها الإنسانية لدعم العائلات النازحة والمتضررة في جنوب قطاع غزة، حيث تمّ توزيع، الجمعة، عشرات الوجبات الغذائية التي تحتوي على الأرز واللحم على الأسر الأكثر حاجة في المخيمات والمناطق المأهولة بالنازحين.اضافة اعلان


وقال عبد الرحمن العواد، المنسق العام للحملة: "نحرص من خلال هذه الحملات على إيصال الدعم الغذائي بشكل منتظم ومنظّم لجميع الأسر المحتاجة، لضمان تغطية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف معاناتهم اليومية. إن شراكتنا مع الهيئة الخيرية الهاشمية تتيح لنا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من النازحين بكفاءة وعدالة، وهو جزء من التزامنا المستمر تجاه أبناء غزة في هذه الظروف الصعبة".

وأشار العواد إلى أن عملية التوزيع شملت تنسيقًا دقيقًا مع الفرق الميدانية؛ لضمان وصول الوجبات بشكل آمن ومنظّم، وتغطية مختلف المخيمات والمناطق التي تفتقر إلى الموارد الأساسية، موضحًا أن هذه الحملات ستستمر ضمن سلسلة عمليات تهدف إلى دعم النازحين وتخفيف معاناتهم اليومية.

وأكدت الحملة أن الهدف من هذه الجهود الإنسانية هو تعزيز صمود الأسر النازحة، وتوفير الدعم الغذائي الضروري لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها القطاع، مشدّدة على أهمية الشراكة المستمرة مع المؤسسات الأردنية لتوسيع نطاق المساعدات، وتحقيق أثر مباشر وملموس على الأرض.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

9

فيديو منوع اخصائي تخاطب ونطق في مصر: هذا التمرين سحري لجعل طفلك يتكلم أسرع

ا

فيديو منوع خاتم حجر يتغيّر لونه بشكل عجيب

6ع6

فيديو منوع في الصين… حاول الانزلاق على درج المبنى مثل صديقه فسقط داخل صندوق القمامة

ى

فيديو منوع كلب يدلّ صاحبه الجديد على صديقه المقرّب ليتبنّاه 🥹❤️

ته

فيديو منوع شرح ريموت المكيف بالتفصيل

تغتغت

فيديو منوع زيارة مفاجئة لطفل مصاب بالسرطان في يوم ميلاده

ل

أخبار محلية الأردنية لضمان القروض تطلق برنامج ضمان التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة

تع

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق اليومين المقبلين



 
 





الأكثر مشاهدة