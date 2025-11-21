الحملة الأردنية الإغاثية توزع وجبات أرز ولحم على النازحين جنوب قطاع غزة

وقال عبد الرحمن العواد، المنسق العام للحملة: "نحرص من خلال هذه الحملات على إيصال الدعم الغذائي بشكل منتظم ومنظّم لجميع الأسر المحتاجة، لضمان تغطية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف معاناتهم اليومية. إن شراكتنا مع الهيئة الخيرية الهاشمية تتيح لنا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من النازحين بكفاءة وعدالة، وهو جزء من التزامنا المستمر تجاه أبناء غزة في هذه الظروف الصعبة".
وأشار العواد إلى أن عملية التوزيع شملت تنسيقًا دقيقًا مع الفرق الميدانية؛ لضمان وصول الوجبات بشكل آمن ومنظّم، وتغطية مختلف المخيمات والمناطق التي تفتقر إلى الموارد الأساسية، موضحًا أن هذه الحملات ستستمر ضمن سلسلة عمليات تهدف إلى دعم النازحين وتخفيف معاناتهم اليومية.
وأكدت الحملة أن الهدف من هذه الجهود الإنسانية هو تعزيز صمود الأسر النازحة، وتوفير الدعم الغذائي الضروري لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها القطاع، مشدّدة على أهمية الشراكة المستمرة مع المؤسسات الأردنية لتوسيع نطاق المساعدات، وتحقيق أثر مباشر وملموس على الأرض.
