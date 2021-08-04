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الأربعاء، 04-08-2021 01:27 م

البنك العربي يتبرع بأجهزة حاسوب لمدارس وزارة التربية والتعليم

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الوكيل الاخباري - سلّم البنك العربي، في إطار الاحتفال بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، عدداً من أجهزة الحاسوب الحديثة تبرع بها إلى وزارة التربية والتعليم والتي تم توزيعها على عدد من مدارس الوزارة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مساهمته في تحديث عدد من مختبرات الحاسوب لعدد من المدارس الحكومية.اضافة اعلان


وجاءت مبادرة البنك بالتعاون مع اللجنة العليا للاحتفال بمئوية الدولة، ووزارة التربية والتعليم، وضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك العربي "معاً".

وتأتي هذه المبادرة لتجسد حرص البنك العربي على المساهمة في دعم قطاع التعليم والجهود الرامية إلى رفد العملية والبيئة التعليمية بمتطلبات النجاح والتقدم وتحسين مخرجاتها ونوعيتها، وتمكين الطلبة بوسائل المعرفة العصرية. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة، تهدف إلى تعزيز أثره الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

يذكر أن برنامج "معاً" للمسؤولية الاجتماعية للبنك العربي هو برنامج متعدد الأوجه يهدف إلى المساهمة في تنمية المجتمع في مختلف المجالات وخاصة في قطاعات التعليم والصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة ودعم الأيتام.

 




 

 


 

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