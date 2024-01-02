البيطار: منصّة زين للإبداع عزّزت نشاطها في فروعها بالجامعات الأردنية خلال 2023

الوكيل الإخباري

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- أكّد المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن؛ طارق البيطار، على الدور الذي لعبته منصّة زين للإبداع (ZINC) منذ تأسيسها في العام 2014 في نشر مفهوم ريادة الأعمال بين أوساط الشباب الأردني، وذلك من خلال افتتاح فروع لها تباعاً في 5 جامعات أردنية في عدد من محافظات المملكة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب المبدعين والرياديين والمهتمين بتطوير مهاراتهم الأكاديمية والتقنية والريادية، وتقريب المسافات، من خلال مختلف البرامج والدورات التدريبية وورش العمل التي تعقد في هذه الفروع، والتي تتناول أهم المجالات التي تدعم تخصصات الطلبة الأكاديمية وتعزز مفهوم ريادة الأعمال فيما بينهم، مُشيداً بأهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المنصة مع الجامعات الأردنية والتي أسهمت بتحقيق أهدافها وغاياتها.وأشار البيطار بأن المنصّة كانت قد ركّزت جهودها خلال العام 2023 على طلاب الجامعات، حيث عزّزت نشاطها في فروعها المتواجدة في كل من الجامعة الأردنية، والجامعة الهاشمية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة اليرموك، وجامعة مؤتة، إذ أطلقت المنصّة عدّة برامج ومبادرات خصّصتها لطلاب هذه الجامعات، كما كثّفت الدورات التدريبية وورش العمل التي عقدتها في هذه الفروع، والتي وصلت إلى 139 فعالية من أصل 166 فعالية كانت قد عقدتها في فروعها الـ 8 المنتشرة في المملكة، حضرها ما يقارب 5,500 طالب وطالبة، وتناولت مجالات ريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي، وأتمتة العمليات من خلال الروبوتات، وإنترنت الأشياء (IOT)، وتعلّم الآلة ولغات البرمجة، وغيرها من المجالات التي تواكب التطور التكنولوجي والتحوّل الرقمي المتسارع والهائل الذي يشهده العالم، بالإضافة إلى الجلسات التدريبية التي عقدتها حول كيفية بناء الهوية الرقمية على منصة "لينكد إن"، وورش عمل حول تنمية المهارات الشخصية لتأهيل الطلاب لدخول سوق العمل، كما عقدت مجموعة من جلسات المحادثة المتقدّمة في اللغة الإنجليزية لتقوية مهارات الطلاب في إتقان اللغة الإنجليزية.وأوضح البيطار أبرز البرامج والمبادرات التي أطلقتها المنصّة من خلال فروعها بالجامعات للطلبة من مرتادي المنصّة، ومنها برنامج “Future Founders” الذي أطلقته منصة زين للإبداع بالتعاون مع مركز الابتكار والريادة في كل من الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك والجامعة الهاشمية وجامعة البلقاء التطبيقية؛ بهدف تعزيز ورفد البيئة الريادية بين طلبة الجامعات وتمكينهم من إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الأردن في مجالات مختلفة من خلال توظيف التكنولوجيا، حيث استقبل البرنامج 203 أفكار ريادية تم قبول 118 فكرة منها، ومَرّ الطلبة المشاركون في البرنامج بعدّة مراحل لتمكينهم من تطوير أفكارهم ومشاريعهم وتنمية مهاراتهم، تضمّنت معسكراً تدريبياً مكثفاً تناول ورش عمل وجلسات تدريبية قدّمها نخبة من المدربين والمختصين، ومرحلة التوجيه والإرشاد، ومرحلة عرض الأفكار أمام لجنة التحكيم، وفي ختام البرنامج تم اختيار فكرة واحدة حصل صاحبها على دعم نقدي بقيمة 4 آلاف دينار مقدّم من منصّة زين؛ لتمكينه من مواصلة العمل على مشروعه وتحويله إلى شركة ناشئة، مؤكداً بأن أبواب المنصّة بكافة فروعها مفتوحة دوماً لهم لمساعدتهم ومساندتهم وتقديم كل ما يلزمهم لاستكمال مسيرتهم الريادية.كما أشار البيطار بأن المنصّة كانت قد أطلقت بالتعاون مع المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، أول برنامج متخصص في مجال الأمن السيبراني لطلبة الجامعات التي تتواجد بها منصة زين، وهي الأردنية والهاشمية ومؤتة واليرموك والبلقاء التطبيقية، شارك فيه 89 طالباً وطالبة ممن يدرسون تخصصات الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات والتخصصات ذات صلة، وتضمّن البرنامج 120 ساعة تدريبية مكثّفة اشتملت على التدريبين النظري والعملي، وتناول مجالات أمن المعلومات، وإدارة النظام، واختبار الاختراق، والطب الشرعي الرقمي، وغيرها من المجالات التي كانت كفيلة بتطوير المهارات التقنية والفنية في مجال الأمن السيبراني للطلبة المشاركين، قدّمها مدربين ومختصين من أكاديميّة “Cyber Shield” التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)، مؤكداً أن إطلاق هذا البرنامج جاء في إطار حرص المنصّة على تطوير وتنمية مهارات طلاب الجامعات الذين يدرسون التخصصات الحديثة في مجال الأمن السيبراني، وذلك نظراً لأهميته المتنامية في ظل التطور الرقمي وثورة التكنولوجيا الحديثة، وتعاظم الحاجة لوجود خبراء وتنمية المواهب الشابة في هذا المجال في المملكة، بالإضافة إلى المساهمة في تمكين قدرات الطلاب وتعزيز معرفتهم في مجالات الأمن السيبراني.واستكمل البيطار حديثه حول أهمية مجال الأمن السيبراني واهتمام المنصّة الكبير بتطوير مهارات طلاب الجامعات الموهوبين والمحترفين في هذا المجال بالمملكة، مشيراً إلى أن المنصّة أطلقت هذا العام مسابقتين في مجال الأمن السيبراني، الأولى مسابقة (Capture The Falg) من نوع (Joepardy) ، والثانية من نوع (Attack and Defense)، شارك فيهما أكثر من 200 طالب ومحترف في مجال الأمن السيبراني، حيث أبرَزَ خلالها المتسابقون مهاراتهم في مجالات حل التحديات الأمنية، والكشف عن الثغرات في مجالات التشفير، والهندسة العكسية للبرامج الضارة، والاستغلال، والاستخبارات مفتوحة المصدر، وأمن الويب، وأمن الهاتف المحمول، والطب الشرعي الرقمي، وقدّمت المنصة للفرق الفائزة جوائز نقدية بلغ مجموعها 5,250 دينار، مؤكداً بأن هذا النوع من المسابقات تعد طريقة فعّالة للحد من تزايد الفجوة في المهارات المتعلقة بالأمن السيراني، كما تُسهم في رفع القدرات على تعقّب واكتشاف الثغرات الأمنية والتصدّي لها ومعالجتها، إلى جانب اكتشاف المواهب والكفاءات في المملكة.واستعرض البيطار إنجازات منصّة زين للإبداع خلال 9 أعوام ودورها في خدمة منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث توّجت المنصّة مسيرتها هذا العام بكشفها عن النسخة الأولية من تقرير "النظام البيئي للشركات الناشئة الأردنية" للأعوام 2018 – 2023" الذي يُعد الأول من نوعه من حيث المعلومات والبيانات التي يتضمنها، حيث قامت بإعداده بالتعاون مع "ومضة" – المنصّة التعريفية الرائدة في المنطقة، والصندوق الاستثماري “Beyond Capital”، وقامت بعرضه ضمن أمسية ريادية خاصة عقدتها في متحف السيارات الملكي بحضور عدد كبير من المهتمين وأصحاب العلاقة في مجال ريادة الأعمال بالمملكة، من مستثمرين، وأصحاب الخبرة من ممثلي حاضنات ومسرّعات الأعمال الأردنية، وعدد من ممثلي الجامعات الأردنية، ومجموعة من رياديي الأعمال الأردنيين، وشركاء المنصّة الاستراتجيين، حيث قدّم هذا التقرير معلومات ودراسة توضيحية عن عدد الشركات الناشئة الأردنية التي حصلت على استثمارات خلال الـ 5 أعوام الماضية، بالإضافة إلى معلومات حول مؤسسي هذه الشركات، كما عرض أهم وأنشط المستثمرين في المملكة وأهم المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في الشركات الناشئة في الأردن، والتحديات التي تواجههم، وأيضاً قدّم التقرير دراسة توضيحية حول عدد الصناديق الاستثمارية القائمة بالفعل في المملكة وأكثرها نشاطاً حسب مراحل الاستثمار، وحجم التمويل الذي قدّمته هذه الصناديق خلال الـ 5 أعوام الماضية، وأشار البيطار أن المنصّة بصدد الانتهاء من تجميع كافة البيانات من جميع الأطراف والجهات المعنية، ليتم نشر دراسة تفصيلية ونسخة كاملة من هذا التقرير ليكون بمتناول جميع المهتمين وصنّاع القرار في المملكة.واستحضر البيطار إنجازات منصّة زين للإبداع منذ تأسيسها في العام 2014 وصولاً إلى العام 2023 بلغة الأرقام، حيث وصل عدد الشركات الناشئة التي قدّمت المنصّة الدعم لها حتى الآن إلى 242 شركة، كان آخرها 9 شركات ناشئة ممن تم اختيارها هذا العام ضمن النسخة السادسة من برنامج زين المبادرة، الذي يعد أحد اهم برامجها ومبادراتها التي تحرص على إطلاقها سنوياً لدعم الرياديين والمبدعين الأردنيين في المملكة، من خلال تقديم الدعم المادي الذي يصل في مجموعه إلى 160 ألف دينار، إلى جانب الدعم اللوجستي لمدة عام كامل، فيما وصل عدد الفعاليات التي عقدتها المنصة في فروعها الـ 8 المنتشرة في المملكة إلى 5,900 فعالية في مختلف المجالات، ووصل عدد مرتادي فروع المنصة حتى الآن إلى 353,500 زائر، وواصلت المنصّة عقد شراكات استراتيجية مع عدّة جهات ومؤسسات تُعنى بمجال ريادة الأعمال في المملكة من القطاعين العام والخاص، بما يعزّز مفهوم التشاركية لخدمة منظومة ريادة الأعمال، حيث تجاوز عددها حتى اليوم إلى ما يقارب 140 شراكة استراتيجية.كما واصلت المنصّة دعمها للرياديين الأردنيين من خلال إشراكهم في مختلف الفعاليات والمؤتمرات التي يتم تنظيمها على المستوى المحلّي والإقليمي والعالمي، حيث كانت قد أتاحت المنصّة هذا العام الفرصة لـ 6 شركات ناشئة أردنية للمشاركة في النسخة العاشرة من قمة "رايز أب 2023"، القمة الأكبر لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي أُقيمت في المتحف المصري الكبير في القاهرة بجمهورية مصر العربية، وشهدت حضور 20 ألف رائد أعمال ومستثمر من 60 دولة حول العالم، كما كانت قد أتاحت الفرصة لـ 5 شركات ناشئة للمشاركة وحضور فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2023)، وذلك ضمن رعايتها لهذا الحدث الهام الذي أقيم على مستوى المملكة.كما واصلت المنصّة دورها في خدمة قطاع ريادة الأعمال الأردني من خلال مختلف البرامج والمبادرات التي عقدتها طيلة العام 2023 لدعم الطلاب والرياديين الأردنيين، أبرزها برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) والذي تحرص على إطلاقه كل عام خلال فترة العطل المدرسية، بهدف تنمية مهارات طلبة المدارس في عدّة مجالات، لا سيما مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى استغلال فترة العطلة الصيفية بصورة إيجابية تجمع ما بين المتعة والفائدة، حيث خصصت نسختها للعام 2023 لطلبة المدارس الحكومية والخاصة في محافظات عمان وإربد والكرك، وشارك بالبرنامج 66 طالب وطالبة، بالإضافة إلى برنامج "زين المبادرة" الذي أطلقت المنصّة النسخة السادسة منه خلال العام 2023، واستقبل 100 فكرة ريادية، و30 شركة ناشئة.