جورامكو تتألق بمعرض دبي للطيران 2025

الوكيل الإخباري- اختتمت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية مقراً لها، بنجاح كبير، مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025، الذي يعد من أضخم المعارض العالمية في مجال الطيران، والذي استضافه مطار آل مكتوم الدولي-Dubai World Central خلال الفترة ما بين 17-21 تشرين الثاني.

وكان المعرض قد شهد ضمن نسخة هذا العام حضوراً كبيراً من أكثر من 148 الف زائر من مختلف قطاعات الطيران. كذلك، فقد شارك في المعرض ما يزيد على 1500 عارض من شركات الطيران والمؤجرين وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والمصنعين والموردين والخبراء والعاملين ضمن القطاع، وإلى جانبهم أكثر من 450 شخصية من قادة الفكر الذين تواجدوا لمناقشة واقع ومستقبل الطيران.



وفي إطار مشاركتها في المعرض، تواصلت جورامكو عبر جناح خاص بها ومن خلال فريق عملها المشارك، مع الزوار والشركاء والعملاء من حول العالم، متيحة لهم الفرصة للاطلاع على آخر مستجداتها ومختلف نشاطاتها وخدماتها وحلولها، والتعرف إلى مرافقها بما في ذلك ذراعها التعليمي "أكاديمية جورامكو"، بالاعتماد على العديد من الأدوات التفاعلية. وعلى مدار أيام المعرض الخمسة، تمكنت الشركة من إبراز قدراتها العالمية، وكفاءتها ، وخبراتها التقنية والفنية الواسعة، المعززة بالتزام راسخ تجاه أعلى معايير التميز في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية.



وخلال مشاركتها في المعرض، وقّعت جورامكو عدة اتفاقيات جديدة تعزّز حضورها على المستوى العالمي. ، ومن أبرزها شراكتها مع طيران السلام-الناقل الاقتصادي الأول في سلطنة عُمان، وشركة Global Aviation، التي تعد إحدى شركات الطيران في العراق ، هذا فضلاً عن تجديد وتوسيع عدد من اتفاقياتها طويلة الأمد مع نخبة من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم طيران الإمارات، التي تعد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطيران Air Cairo-الناقل الاقتصادي والتابع لشركة مصر للطيران، وذلك في انعكاس للثقة المستمرة بالشركة وبموثوقية ما تقدمه من خدمات مدعومة بقدرة استثنائية من الإبتكار في مجال عملها.



هذا وكانت جورامكو قد شملت برعايتها الذهبية، المؤتمر الذي صاحب المعرض، والذي قدم الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران – قسم الهندسة، فريزر كوري، على هامشه جلسة حوارية رئيسية تحت عنوان: "بناء القوى العاملة المستقبلية: مواءمة التدريب في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات مع متطلبات الطيران المستقبلية"، مستعرضاً عبرها مساهمة أكاديمية جورامكو في إعداد الجيل القادم من مهندسي صيانة الطائرات الأكفاء، من خلال برامجها التدريبية المتقدمة التي تكرسها لهذه الغاية، وعبر المسارات التعليمية المبتكرة التي تتيحها، فضلاً عن المبادرات المتنوعة التي تنفذها لبناء وتطوير القدرات القابلة للتكيف مع التغيرات المستمرة في القطاع، بما يؤهلها لتلبية الاحتياجات المتنامية في القطاع.