الأحد 2025-10-26 06:51 م
 

خطاب العرش.. اعتزاز أردني وثقة كبيرة في مستقبل المملكة

جانب من خطاب العرش
 
الأحد، 26-10-2025 06:07 م
الوكيل الإخباري- أثار خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، اليوم الأحد، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن.اضافة اعلان


وعبّر الأردنيون عن فخرهم واعتزازهم بالمضامين التي جاءت في خطاب الملك، معتبرين أن الخطاب جاء ليعبر عن الموقف الأردني الثابت ودوره المحوري في المنطقة، وخاصة تجاه القضية الفلسطينية وما يشهده قطاع غزة من معاناة إنسانية.

واعتبروا أن جلالة الملك بث في نفوس الأردنيين الثقة في تطلعه للمستقبل في ظل إرادة الشعب الأردني وقوته في الوقوف بوجه التحديات مهما كانت، وذلك بمقولة جلالته "يتساءل بعضكم كيف يشعر الملك؟ أيقلق الملك؟ نعم يقلق الملك لكن لا يخاف إلا الله ولا يهاب شيئا وفي ظهره (أردني)".

وتعاهد الأردنيون عبر منصات التواصل على أن يبقوا الجند في صف الوطن مهما تعاظمت الظروف واشتدت الأزمات في المنطقة وذلك كما يريد جلالة الملك عندما قال في خطابه: "هذه الأرض المباركة ولادة الأحرار والشباب الأردني وأولهم الحسين ابني وابنكم جند لهذا الوطن".

وشددوا على أن الأردن بعزيمة جلالة الملك بثقة نحو المستقبل، نحو التحديث السياسي والاقتصادي، معتبرين أن الأردن القوي هو ما يتطلع إليه الجميع وهو الأردن الذي يقف في صف الأمة وفي الدفاع عن قضاياها العادلة.

وكان افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بشقيه (النواب والأعيان).
 
 
