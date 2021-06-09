المناصير للزيوت والمحروقات تعلن عن الرابح السادس بسيارة Nissan Kicks - فيديو

الوكيل الاخباري - كشفت المناصير للزيوت والمحروقات أمس الثلاثاء، ومن خلال السحب السادس والاخير ضمن حملة 6 سيارات لـ 6 رابحين، عن الرابح السادس لسيارة Nissa Kicks مجمركة ومرخصة عن طريق السحب على الأرقام المتسلسلة لبطاقات أبشر الفعالة للعملاء، حيث ان كل بطاقة تحمل رقم متسلسل من 19 خانة مطبوع أسفل البطاقة وسيستخدم لاجراء السحب عليه.



ويشار الى انه يجب على العميل إستخدام بطاقة أبشر الفعالة قبل كل تعبئة وقود في محطات المناصير اوالمحطات التابعة لها، وذلك ليحق له الدخول والمشاركة بالسحوبات علماً بأن شركة المناصير للزيوت والمحروقات قد ارسلت رسائل نصية للعملاء لتعلمهم بمشاركتهم بالسحب.

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مؤكدة على أن بطاقات الولاء أبشر مجانية، ويمكن الحصول عليها من أقرب محطة مناصر اليك ويجب أن يتم تفعيل البطاقة قبل إستخدامها ليتم تجميع النقاط عليها، لتفعيل البطاقة يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة

www.mgc-gas.jo وإتباع التعليمات المدونة لتفعيل البطاقة او الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 0797803780.



وقدمت المناصير للزيوت والمحروقات 6 سيارات لعملائها بمناسبة مرور عام على اطلاق برنامج المكافآت أبشر.



وتم إجراء السحوبات بإشراف من مراقبي قسم الترويج بوزارة الصناعة والتجارة، ويتم الإعلان عن صاحب إسم ورقم البطاقة الرابحة بالحملة من خلال وسائل الاعلام المختفلة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لشركة المناصير للزيوت والمحروقات بالاضافة الى نشرها في المواقع الاخبارية والرسمية.



ألف مبروك للرابح السادس السيد خليل محمد أحمد الخلايلة وهو من المفرق ويدرس بكلية الصيدلة بالجامعة وسيتم التحضير لحفل إستلامهِ السيارة خلال الاسبوع القادم.



وتذكر المناصير للزيوت والمحروقات عملائها بأنها مستمرة ببرنامج المكافآت أبشر وعند كل تعبئة وقود يتم إضافة نقاط للبطاقة ويتم إستبدالها بالهدايا والجوائز المختارة من القائمة الموجودة من خلال الموقع الالكتروني www.mgc-gas.jo أو من خلال تطبيق محطات المناصير .



وكما عودنا الجميع نقول "تابعونا لمعرفة مفاجآت أبشر العديدة"

أبشر... فيكم بتكبر وبتفتخر.



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