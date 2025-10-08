ارتفاع أسعار النفط عالميا

06:33 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط عالميًا خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، إذ بدأت الأسواق في التخلص من مخاوف تخمة المعروض في الوقت الحالي بعد أن استوعبت قرار تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج في تشرين الثاني بشكل محدود.





وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا، أو 0.6%، إلى 65.85 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتًا أو 0.7% إلى 62.17 دولارًا.



واستقر الخامان القياسيان بشكل كبير عند التسوية في الجلسة السابقة مع تقييم المستثمرين المؤشرات على تخمة في المعروض مقابل زيادة إنتاج تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، والتي جاءت أقل من المتوقع.



واختار تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج بواقع 137 ألف برميل يوميًا، وهي أقل كمية من بين الخيارات التي ناقشتها المجموعة في مطلع الأسبوع.



وقال محللو إيه.إن.زد الأربعاء: "إلى أن تظهر السوق الفعلية علامات على الضعف من خلال ارتفاع المخزونات، من المرجح ألا يأخذ المستثمرون في الحسبان تأثير زيادة الإنتاج".



ومع ذلك، قال المحللون إن مكاسب الأسعار محدودة مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات الروسية، إذ استقرت شحنات النفط الخام بالقرب من أعلى مستوياتها في 16 شهرًا على مدار الأسابيع الأربعة الماضية.



ويترقب المستثمرون أيضًا اتجاهات المخزونات الأميركية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق الأربعاء.



وكانت مصادر قالت الثلاثاء، نقلًا عن أرقام معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 2.78 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 تشرين الأول، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وفي الوقت نفسه، رجحت إدارة معلومات الطاقة أن يسجل إنتاج النفط الأميركي هذا العام رقمًا قياسيًا أكبر من التوقع السابق.