الأربعاء 2025-10-08 09:15 ص
 

إسرائيل تهاجم أسطول الحرية

إسرائيل تهاجم أسطول الحرية
ارشيفية
 
الأربعاء، 08-10-2025 06:39 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة أسطول الصمود العالمي عبر منصة إكس صباح اليوم الأربعاء، أن البحرية الإسرائيلية هاجمت أسطول الحرية المتوجه إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع.اضافة اعلان


ويضم أسطول الحرية 11 سفينة، وكان قد انطلق من إيطاليا.

يذكر أن إسرائيل هاجمت قبل أيام أسطول الصمود العالمي أثناء إبحاره باتجاه ساحل غزة وأوقفت مئات الناشطين الذين كانوا على متنه، قبل أن تفرج عن معظمهم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة طفل دهساً في عمان

تعبيرية

أخبار محلية إعلان نتائج الشامل اليوم

قوات من الحرس الوطني الأميركي

عربي ودولي الولايات المتحدة.. وصول 200 عنصر من الحرس الوطني إلى مقربة من شيكاغو

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية انهاء خدمات موظفين في وزارة التربية والتعليم - أسماء

بفع8

أخبار الشركات ميداس تطلق علامة الأثاث الألمانية KARE Design حصريًا في الأردن

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي اجتماع خاص لمجلس الأمن بشأن الصومال

مبنى وزارة الصحة

أخبار محلية انطلاق مؤتمر وزراء الصحة في منظمة التعاون الإسلامي في عمان اليوم

أوراق نقدية من فئة 100 دولار

أسواق ومال الدولار يرتفع مع استمرار الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة



 
 





الأكثر مشاهدة