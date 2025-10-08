إسرائيل تهاجم أسطول الحرية

ويضم أسطول الحرية 11 سفينة، وكان قد انطلق من إيطاليا.
يذكر أن إسرائيل هاجمت قبل أيام أسطول الصمود العالمي أثناء إبحاره باتجاه ساحل غزة وأوقفت مئات الناشطين الذين كانوا على متنه، قبل أن تفرج عن معظمهم.
