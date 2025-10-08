إسرائيل تهاجم أسطول الحرية

06:39 ص

أعلنت إدارة أسطول الصمود العالمي عبر منصة إكس صباح اليوم الأربعاء، أن البحرية الإسرائيلية هاجمت أسطول الحرية المتوجه إلى غزة لكسر الحصار عن القطاع.





ويضم أسطول الحرية 11 سفينة، وكان قد انطلق من إيطاليا.



يذكر أن إسرائيل هاجمت قبل أيام أسطول الصمود العالمي أثناء إبحاره باتجاه ساحل غزة وأوقفت مئات الناشطين الذين كانوا على متنه، قبل أن تفرج عن معظمهم.