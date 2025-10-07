صندوق المعونة: اعادة الدعم لأسر تم إيقافه بعد التحقق من البيانات

الوكيل الإخباري- قالت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات أن هناك معادلة استهداف واضحة ومعايير عامة للدخول إلى برامج المساعدة، تتضمن الملكيات، والدخل، وغيرها من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.



وبيّنت لـ "الوكيل الاخباري" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن امتلاك الأسرة لأكثر من عقار قد يؤدي إلى إيقاف المخصصات، بناءً على الربط مع السجل الوطني الذي يرصد أي تغيّرات في أوضاع الأسر.



وتابعت: "تلقينا العديد من الشكاوى، وتم التحقق منها ميدانيًا، وتبيّن في بعض الحالات أن الأسرة لا تمتلك عقارًا جديدًا، بل ظهرت معلومات غير دقيقة نتيجة وجود حصص في عقارات مملوكة على الشيوع أو تعديل في بيانات الفرز. وتمت إعادة صرف المخصصات لتلك العائلات التي ثبت عدم وجود تغيّرات تستدعي الإيقاف".



وأشارت إلى ان عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة 245 ألف أسرة بمبلغ يصل إلى 21 مليون دينار مبينة ان ميزانية الصندوق لعام 2025 بلغت نحو 285 مليون دينار.

