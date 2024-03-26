بدعم تجاوز نصف مليون دينار من زين ... وزارة التنمية الاجتماعية وزين تجددان تعاونهما للعام الـ 20 على التوالي

الوكيل الاخباري - جددت شركة زين الأردن اتفاقية التعاون التي تجمعها مع وزارة التنمية الاجتماعية للعام الـ 20 على التوالي؛ لتواصل من خلالها تمويل "صندوق زين للإغاثة"، الذي قامت الشركة بإنشائه في العام 2004 للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين عن طريق صرف معونات نقدية للمعوزين منهم، حيث تمكّن الصندوق من تقديم الدعم لآلاف الحالات المحتاجة في جميع محافظات المملكة.

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وتقدّم زين تمويلاً سنوياً لصندوق زين للإغاثة بقيمة 30 ألف دينار، يتم صرفه على شكل معونات نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة، من خلال لجنة مختصة في وزارة التنمية الاجتماعية، حيث ساهمت زين من خلال هذا الصندوق حتى اليوم بدعم وتمكين ما يقارب 5000 حالة محتاجة في عدة مناطق بالمملكة، بدعم نقدي تجاوز النصف مليون دينار أردني.



ويأتي هذا التعاون من جانب زين في إطار حرصها على تنفيذ توجيهات جلالة الملك نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون المستمر لإحداث التغيير المطلوب في مختلف المجالات، حيث تحرص الشركة على رفد وتعزيز خدمات مختلف الجهات والمؤسسات العامة والخاصة، عبر برامجها المختلفة وخدماتها الاستثنائية، كما تأتي هذه الشراكة ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة ومساهماتها في دعم كافة فئات المجتمع لا سيما الأقل حظاً منهم، لتخفيف وطأة الفقر، سواء من خلال تقديم المعونات النقدية بشكل مباشر، أو من خلال المساهمة في تنمية مهاراتهم لتوفير فرص عمل ملائمة تسهم في تحسين مستوى معيشتهم.

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