بنك الإسكان يعقد أسبوعاً تفاعلياً توعوياً حول أهمية الكشف المبكر عن مرض السرطان

الوكيل الاخباري - بالتزامن مع الشهر الوردي (أكتوبر)، شهر التوعية بمرض سرطان الثدي وشهر التوعية بمرض سرطان البروستات (نوفمبر)، عقد بنك الإسكان- البنك الأكثر والأوسع انتشاراً- وبالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان أسبوعاً تفاعلياً توعوياً لموظفيه تضمن العديد من الفعاليات التي تعكسحرص البنك واهتمامه بصحة وسلامة موظفيه، إضافة إلى مساعيه لتعزيز التواصل من خلال التوعية والتثقيف في الجانب الصحي.

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وخلالالأسبوع التوعوي، عقد البنك عدداً من المحاضرات التوعوية الوجاهية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطاني الثدي والبروستات، ألقاها محاضرين مختصين من مؤسسة الحسين للسرطان في مقر الإدارة العامة للبنك، فيما تم بث هذه المحاضرات إلكترونياً ليتمكن بقية موظفي وموظفات البنك من الحضور والاستفادة منها.



ووضع البنك - الذي أضاء مبناه الرئيسي باللون الزهري خلال شهر تشرين الأول الماضي ويزدان باللون الأزرق طيلة شهر تشرين الثاني الجاري في مبنى الإدارة العامة–بوث لدكان الخيرHope Shop التابع لمؤسسة الحسين للسرطان، وذلك لعرض وبيع منتجات دكان الخير لموظفي البنك فيما يعود ريع مبيعاته لدعم برامج مؤسسة الحسين للسرطان.

كما تضمن الأسبوع التفاعلي رسائل توعوية ونصائح صحية، وقدم البنك لكافة الموظفات والموظفين الراغبين بإجراء فحوصات الكشف المبكر قسائم للفحص لدى مركز الحسين للسرطان.



ويعد تنفيذ هذا الأسبوع التفاعلي، ترجمة واضحة لاستراتيجية بنك الإسكان المجتمعية سواء الداخلية التي يعبر من خلالها عن التزامه بدعم وتمكين موظفيه، أو الخارجية التي يسعى من خلالها إلى المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة.