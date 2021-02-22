الوكيل الإخباري - استمراراً لجهوده الهادفة إلى دعم الشركات الوطنية ومساعدتها على تحقيق أهدافها التجارية، أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة– عن توقيعه اتفاقية قرض لصالح الشركة الأردنية المتطورة للألياف الضوئية"فايبرتك" بقيمة 25 مليون دينار.

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وتعتبر "فايبرتك" شركة مساهمة خاصة محدودة المسؤولية،تأسست بالشراكة ما بين شركة الكهرباء الأردنية وشركة أمنية للهواتف المتنقلة،لتوفير بنية تحتيّة جديدة لتقديم خدمات الإنترنت فائقة السرعة لحوالي 1.4 مليون من المنازل والشركات والمنشآت في مناطق عمل شركة الكهرباء الأردنية والتي تشمل؛ العاصمة عمّان، والزرقاء، والرصيفة، ومادبا، والبلقاء.



ووقع الاتفاقية في مقر البنك كل من الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، ورئيس مجلس إدارة شركة "فايبرتك"، عثمان بدير، وعضو مجلس إدارة "فايبرتك"والرئيس التنفيذي لشركة أمنية زياد شطارة، والرئيس التنفيذي لشركة "فايبرتك"سامي جرار،بحضورعدد من كبار الموظفين ممثلين عن هذه الشركات.

ويأتي توقيع الاتفاقيةانطلاقاً من إيمان بنك الإسكان بأهمية دعم البنية التحتية لقطاع الاتصالاتمما سيتيح تقديم خدمات اتصالات جديدة ومطورة بجودة أعلى للعملاء والمستخدمين، حيث تسعى شركة أمنية من خلال هذا المشروع إلى توفير شبكة إنترنت عالية السرعة وموثوقة للمنازل، فيما ترغب شركة الكهرباء الأردنية باستغلال شبكة الألياف الضوئية لدعم أهداف التحول الرقمي في المملكة.



وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان،عمّار الصفدي،عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة "فايبرتك" والتي تعتبر نموذجاً عملياً متطوراً للتكامل بين قطاعي الكهرباء والاتصالات، مشيراً إلى دور بنك الإسكان الرائد والمميز في دعم الشركات الوطنية والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية المتكاملة لهذه الشركات والتمويل اللازم للمشاريع الاستراتيجية المهمة للقطاعات الحيوية في المملكة، بالإضافة إلى تقديم المبادرات والبرامج المتخصصة لزيادة القدرات التنافسية لتلك الشركات وتطوير أعمالها.



وشددالصفديعلى إيمان بنك الإسكان، بأهمية دعم المشاريع الاستثمارية وتطويرها لتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني وقدرته على استحداث وخلق وظائف وفرص عمل جديدة وبما يسهم في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات، مؤكداً على انسجام الاتفاقية مع توجهات البنك في دعم التحول الرقمي في المملكة، لا سيما وأن القطاع المصرفي يشهد اليوم تغيرات متسارعة بفعل التكنولوجيا الرقمية.



وأعرب الرئيسالتنفيذيلشركة "فايبرتك"، سامي جرار، عن تقديره لدور بنك الإسكان ومساهماته المميزة في دعم الاقتصاد الوطني والشركات الأردنية، لافتاً إلى أن حصول الشركة على هذا القرض سيساعدها على تحقيق الأهداف التي قامت لأجلها والمتمثلة في توفير بنية تحتية جديدة للاتصالات عبر مد شبكة ألياف ضوئية مُعلّقة (فايبر) في مناطق عمل شركة الكهرباء الأردنية، بحيث تقدم خدمات الإنترنت فائقة السرعة بالجملة لشركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت ليستفيد منها ما يقارب 1.4 مليون منزل ومنشأة تجارية في العاصمة عمّان، والزرقاء،والرصيفة،ومادبا،والبلقاء.



تجدر الإشارة، إلى أن شركة "فايبرتك" ستعمل على بناء وتطوير وتشغيل شبكة ألياف ضوئية على نقاط تعليق على أعمدة الشبكة الكهربائية التابعة لشركة الكهرباء الأردنية وذلك لتزويد خدمات إنترنت الفايبر Fiber To The Home (FTTH) بالإضافة الى خدمات أخرى ذات قيمة مضافة بالجملة (Wholesale Model) وتوصيلها الى العدادات الواقعة في المباني ضمن منطقة امتياز شركة الكهرباء الأردنية لأغراض ربط العدادات الذكية المملوكة لشركة الكهرباء الأردنية التي تصل خدماتها الى أكثر من 1.4مليون منزل (Household) في الأردن (أكثر من 60% من منازل الأردن) في محافظات عمان والزرقاء والبلقاء ومادبا وهي منطقة الامتياز الخاصة بها.



وسيتم استخدام شبكة الألياف الضوئية من قبل شركات الاتصالات وشركات تزويد الانترنت (Internet Service Providers) والعملاء الآخرين الاعتباريين والطبيعيين والذين من خلالهم سيتم نقل الانترنت فائق السرعة (الفايبر) من الشبكة مباشرة الى مباني المشتركين ("مشروع الفايبرتك").



