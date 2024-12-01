بنك الإسكان ينفذ جدارية فنية للتوعية بالحفاظ على البيئة الصحية لمحاربة مرض السرطان

الوكيل الإخباري- نفّذ بنك الإسكان جدارية فنية في مبنى إدارته العامة بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، ضمن مبادرة تسلط الضوء على أهمية توحيد الجهود لمكافحة السرطان، وتدعم رسائل المؤسسة وحملاتها التوعوية لهذا العام التي تركز على الحفاظ على البيئة باعتبارها الركيزة الأساسية للحفاظ على الصحة ومنها حملة "فكّر بالأخضر" وحملة "بيئة صحية ضد السرطان"، الهادفة لتعزيز السلوكيات الصحية والبيئية الإيجابية للحد من مسببات السرطان.

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وجاء هذا العمل الفني انسجاماً مع أهداف برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان" ضمن قطاعي الصحة والبيئة للمساهمة في بناء مجتمع صحي، وامتداداً للشراكة المستمرة بين البنك والمؤسسة منذ سنوات، وبالتزامن مع شهر تشرين الأول للتوعية بسرطان الثدي، وشهر تشرين الثاني للتوعية بصحة الرجل.



وتغطي الجدارية مساحة 64 م2، وتتمثل في لوحة متناسقة تجمع بين الفن والطبيعة وجمال عمّان، حيث تبرِز مبنى البنك في رمزية لدوره المجتمعي الداعم، جنباً إلى جنب مع مشهد عام للعاصمة، إضافة إلى مناظر طبيعية تعكس جمال البيئة وأهمية الحفاظ عليها.



وقد شارك في تنفيذ الجدارية متطوعون من برنامج البنك "إمكان الإسكان" وبرنامج المؤسسة للتطوع "سوار الحسين للتطوع"، إلى جانب عدد من الناجين من السرطان برفقة الفنان صهيب عطار والذي قدم خبرته في مجال رسم الجداريات لتوجيه أنشطة المتطوعين بصورة جمالية، وبما ينسجم مع حرص البنك على تنفيذ مبادرات تعزز روح وقيم العمل الجماعي والتطوعي لتحقيق أهداف نبيلة تعود بالنفع على المجتمع.