مقطع متداول: في اليابان، كل خطوة تولّد كهرباء، لذلك لا تنقطع الكهرباء لديهم أبدًا#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/L3Nlc5u0sS— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 5, 2025
-
أخبار متعلقة
-
متداول: طريقة لإعداد بيتزا شهية من ثلاث طبقات
-
هذه هي قبيلة بانا الإثيوبية.. يستخدم أفرادها العصي الطويلة لتجنب الثعابين السامة
-
متداول: رجل يبتلع برطمان كامل من العسل الأبيض خلال ثوانٍ فقط
-
هكذا يتم عمل الجروح العميقة في الافلام والمسلسلات
-
حصان يطلب من حصان آخر أن يساعده في نزع اللجام عن فمه حتى يتمكن من اكل العشب
-
لاصقة توضع على الهاتف للحماية من التطفل ومنح الخصوصية
-
رجل يدخل موسوعة غينيس لركوبه أصغر دراجة في العالم
-
متداول: هكذا يتم طباعة النقود