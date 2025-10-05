تحديد ساعات عمل جسر الملك حسين أمام المسافرين ليوم الاثنين

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور، أن ساعات عمل جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين ليوم غد الاثنين الموافق 6 تشرين الأول 2025 ستكون على النحو التالي:

- المسافرون العرب و(VIP): من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

-السياحة والمركبات الخاصة: من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الحادية عشرة ظهرًا.