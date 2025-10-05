تحديد ساعات عمل جسر الملك حسين أمام المسافرين ليوم الاثنين

- المسافرون العرب و(VIP): من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
-السياحة والمركبات الخاصة: من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الحادية عشرة ظهرًا.
ودعت الإدارة جميع المسافرين إلى الالتزام بمواعيد الحجز والتواجد عند الجسر قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لتسهيل إجراءات السفر، ومتابعة وسائل الإعلام الرسمية للاطلاع على أي قرارات تتعلق بفتح الجسر أو إغلاقه وساعات العمل المعتمدة.
